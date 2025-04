Viale Giostra, tagliati tutti gli alberi all’interno del cantiere per il parcheggio VIDEO

I platani saranno sostituti con altre essenze. Su quelli rimasti dall'altro lato del viale verranno effettuate nuove prove di stabilità

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono stati completati i lavori di abbattimento degli alberi sul viale Giostra. Tutti i platani presenti all’interno dell’area di cantiere per il nuovo parcheggio d’interscambio sono stati tagliati. “Verranno sostituiti con altre essenze e in numero maggiore”, assicura la presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato.

“Lavoro necessario perché alberi a rischio”

Era un lavoro necessario in quanto gli alberi erano considerati a rischio per delle criticità riscontrate nelle radici. I lavori in corso per la realizzazione del parcheggio Sant’Orsola hanno permesso alla partecipata del Comune di effettuare delle verifiche in più sui platani. Inoltre a dicembre scorso un albero si era schiantato danneggiando un’auto. E non era il primo a cadere su quella strada. “Lungo lo stesso spartitraffico mancavano almeno altri 6 alberi”, precisa Interdonato.

Verifiche in corso sugli alberi dall’altro lato del viale

La sorte dei platani ancora presenti dall’altro lato del viale Giostra è ancora da definire. Si sta infatti valutando come procedere mentre si attendono i risultati dei primi saggi. Ma la decisione verrà presa non appena sarà aperto il nuovo cantiere, che consentirà di effettuare ulteriori prove di stabilità e verifiche sullo stato delle radici.

Una guaina per accompagnare le radici verso il basso

Oltre ai nuovi alberi verrà poi installato un impianto di irrigazione e una guaina che impedisca l’innalzamento delle radici. Un nuovo sistema che accompagna le radici degli alberi verso il basso, lo stesso che si sta valutando di utilizzare lungo la Circonvallazione. Quasi tutte le sostituzioni di alberi in città, infatti, sono determinate da radici che sollevano asfalto e pavimentazione dei marciapiedi, con conseguenti pericoli per la circolazione.