Piste ciclabili, in centro un “anello da 5 km”: dal raddoppio sulla Cannizzaro alla via Garibaldi

Gli ingegneri Certo e Rizzo: "In via del Vespro il cordolo. Grande attenzione a non togliere parcheggi. Ma serve maggior rispetto delle regole"

MESSINA – In centro città chi vorrà circolare in bicicletta, che sia per svago, per lavoro o per andare a scuola, potrà farlo attraverso un sistema di piste ciclabili che collegherà il viale San Martino agli imbarchi degli aliscafi, in piazza Campo delle Vettovaglie, ma anche alla passeggiata a mare, passando dal Duomo, dal Corso Cavour e dalla Stazione. Se ne parla da tempo e ora, cantiere dopo cantiere, progetto dopo progetto, l’idea di una mobilità diversa in centro a Messina sta prendendo sempre più forma.

Oltre un milione dal Pnrr

Tanto che durante la seduta odierna della prima commissione consiliare, presieduta da Salvatore Papa, si è parlata anche dell’ultima parte del “circuito” di piste ciclabili che interesserà il centro, con gli ingegneri Pietro Certo e Antonio Rizzo. Una discussione che si è concentrata sugli aspetti tecnici, partita con un intervento dell’ingegnere Certo, che ha spiegato: “La pista di cui parleremo per un importo di un milione e 15mila euro è inserita nei progetti Pnrr e ha la funzione di completare quella dello scorso anno, collegando quella attuale da Piazza Cairoli a Campo delle Vettovaglie e poi proseguendo dalla Tommaso Cannizzaro, dove verrà raddoppiata fino a Corso Cavour e via Cesare Battisti. Dall’altro lato proseguirà da via Garibaldi fino alla passeggiata a mare”.

“L’attenzione più grande – ha sottolineato Certo – è stata quella di non togliere parcheggi. Dove le condizioni lo consentono ci sarà soltanto la segnaletica, altrove ci sarà la sede propria, come in via Del Vespro o sulla Cannizzaro. Sulla Garibaldi, invece, ci sarà solo la segnaletica. La ditta appaltatrice è la Venere di Siracusa. Il raddoppio va dall’angolo tra via Garibaldi e via Tommaso Cannizzaro e fino al Corso Cavour. È un raddoppio che non toglierà attuali spazi perché sarà ridotto il marciapiede di 50 cm da un alto e 50 dall’altro”.

Rizzo: “In via del Vespro si perderanno 12 parcheggi”

L’ingegnere Rizzo, progettista e direttore dei lavori, ha mostrato il progetto partendo da Campo delle Vettovaglie dove “non sono stati toccati i parcheggi, che sono liberi. È stata creata la pista con gli attraversamenti che saranno dipinti in rosso, così come la casa avanzata ai semafori, per i ciclisti, sarà in blu. Arriveremo fino al binario. In questi giorni faremo le strisce pedonali, abbiamo già tolto una zona di rialzo che era molto pericolosa. Poi andiamo su via del Vespro dove si perderanno 12 stalli di auto. Quelli per disabili vengono conservati spostandoli in zone adiacenti e così anche i carico e scarico. Appena finiremo daremo inizio a un progetto di sensibilizzazione dei cittadini. Da domani si comincia con tutta la sacrifica di via del Vespro. Poi sì passerà da via Giordano Bruno e via Solferino che è già zona pedonale, fino al viale San Martino”.

In via Garibaldi la pista tra il marciapiede e i parcheggi

La parte più complessa è via Garibaldi, ha spiegato Rizzo: “Sappiamo che da lì passa la Vara e in generale abbiamo cercato di evitare cordoli, tranne in via del Vespro dove ci sarà. Ma via Garibaldi era difficile. Abbiamo traslato i parcheggi di auto e moto rispetto alla posizione odierna e la pista ciclabile camminerà vicino al marciapiede”. All’altezza della girata della Vara, cioè in via Primo Settembre, la segnaletica sarà realizzata “con una speciale resina anti-scivolamento. E ripeto: i parcheggi restano tali e quali e così anche gli stalli dei bus turistici”. La pista arriverà poi a Boccetta: “Si scenderà verso la passeggiata a mare. Lì faremo ordine tra cartelli e segnaletica. Il progetto è passato anche dalla Soprintendenza. Questa parte è di circa mille metri. Abbiamo creato una rampa di sei metri rispettando la geometria attuale della piazza di fronte al Nettuno. Non ci sarà pitturazione per rispettare l’esistente ma sarà segnalata da chiodi. Poi l’altra rampa per arrivare alle due corsie ciclabili che saranno lato monte parallelo al tram fino al percorso circolare nell’intera piazza. Tutto si collegherà alla nuova pista dell’autorità portuale in fiera verso nord”.

Infine gli ultimi due pezzi: “Da via San Giacomo si passerà verso piazza Duomo di fatto usando l’ex strada dei pullman per ricollegarci al Corso Cavour. L’ultimo pezzo è in via Consolato del Mare, tra piazza Antonello e via Garibaldi. Sarà un anello di 5 km che completa i 18 km di piste già esistenti. Ci allineeremo così alle altre città italiane grazie ai fondi del Pnrr”. Ma il concetto più volte ribadito è che la funzionalità della pista passa “dal rispetto delle regole. La seconda fila non è consentita e va ribadito, bisogna avere comportamenti più idonei. Ci saranno i controlli della polizia municipale ovviamente, ma io sono ottimista perché questo è un percorso virtuoso. Ci saranno i collegamenti, quando funzionerà tutto, compreso il tram. Questo sistema incentiverà a vivere la città in maniera qualitativamente migliore. Quando in città arrivano le navi da crociera più grandi sono centinaia i croceristi che vanno in giro in bici”.

Da domani lavori in via del Vespro

Ampio il dibattito con i consiglieri che hanno chiesto chiarimenti e proposto correttivi in alcune zone, evidenziando anche i pericoli della vicinanza con le auto in transito o parcheggiate lì dove ci sarà soltanto la segnaletica. Da qui la discussione sulla sicurezza e sul rispetto delle regole, che sarà fondamentale. Intanto su via del Vespro si partirà già da domani, 8 aprile, per collegarsi poi con il tratto già completato alcuni giorni fa verso Campo delle Vettovaglie.