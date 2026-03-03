Akademia Messina ospita Busto Arsizio nel turno infrasettimanale

Settima giornata in Pool Promozione, al PalaRescifina mercoledì match serale tra due formazioni che hanno intrapreso strade diverse

MESSINA – Per Gruppo Formula 3 Messina seconda partita consecutiva in casa in questo girone di ritorno di Pool Promozione. Dopo la vice capolista Talmassons sbarca in riva allo Stretto un’altra rivale storica di questi anni delle peloritane in Serie A2: Busto Arsizio.

La partita avrà inizio alle ore 20:30 al PalaRescifina di Messina, ad arbitrare saranno Andrea Bonomo e Luca Pescatore, al videocheck Sebastiano Rizzotto. Nell’ultima sfida Messina come detto ha perso contro Talmassons, la Futura Giovani Busto Arsizio invece ha collezionato tre vittoria di fila contro Costa Volpino, Melendugno e nell’ultimo turno Trentino.

Il cammino delle due squadre, precedenti ed ex

Le due squadre hanno iniziato questa seconda fase del campionato da ultime ad aver avuto accesso dai gironi A e B distanziate di soli tre punti in classifica. Da allora le bustocche hanno incrementato il proprio bottino issandosi dalla penultima posizione alla sesta a quota 21 punti, Messina invece è rimasta al palo e fanalino di coda con 5 punti.

La sfida di andata, alla Soevis Arena, fu vinta dalle lombarde, per tre set a uno. Per Akademia fu una doccia fredda perché Busto Arsizio scappò via allontanando quel nono posto buono per agganciare il treno playoff. Lo scorso anno le squadre si incrociarono due volte in Pool Promozione, due sconfitte al quinto per Messina, e poi in semifinale playoff con due vittorie di Messina.

Nella stagione 2023/2024 nel girone regolare vittoria di Busto all’andata in casa e poi Messina vinse al Palarescifina al tiebreak, in mezzo la semifinale di Coppa Italia con la vittoria delle bustocche in Lombardia in gara secca. Tra le file delle ragazze di coach Tettamanti non ci sono ex della sfida, tra le file di Messina invece Chiara Landucci è un’ex della sfida avendo giocato con la Futura Giovani scorso anno e nella stagione 2021/2022. Sono passate da Busto Arsizio, ma in altro club cittadino, invece Colombo e Campagnolo in passato.

L’avversario Busto Arsizio

In stagione Busto Arsizio ha vinto 12 dei 24 match giocati. Di questi 6 ottenendo l’intera posta e 2 al tiebreak nella prima fase, nella seconda sono arrivate quattro vittorie piene, una sconfitta al tiebreak in casa di Roma e una sconfitta alla prima della Pool contro Trentino. Da allora la squadra lombarda ha sempre ottenuto punti quando è scesa in campo.

Nel sestetto di coach Tettamenti da tenere d’occhio l’opposto Taborelli che ha messo giù 316 punti in stagione, seguita da Longobardi che ha superato quota 200. Tra le centrali bisognerà fare attenzione ai muri di Farina (68) con Rebora (42) seconda in questa speciale classifica. In quanto a servizi velenosi quasi tutte si avvicinano a quota venti con la palleggiatrice Helena Sassolini a quota 25 prima della propria squadra.