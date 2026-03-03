YoungMe, 148 borse lavoro per giovani fra 18 e 36 anni VIDEO

REDAZIONALE Ci si può candidare fino al 6 marzo tramite il portale di Messina Social City

REDAZIONALE – Un’opportunità per i giovani della città, ma anche per le imprese. YoungMe lancia 148 borse lavoro per ragazzi fra i 18 e i 36 anni. Ci si può ancora candidare fino alle ore 18.00 6 marzo 2026. L’avviso è disponibile sul portale di Messina Social City. Ecco la piattaforma https://selezioni.messinasocialcity.it. Si accede tramite SPID o CIE.

L’ex assessora alle Politiche giovanili, Liana Cannata e l’ex presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, spiegano il progetto. “Tutto è partito dalla costituzione del portale YoungMe, poi il punto fisico qui a piazza Cairoli e ora la fase operativa del progetto con le borse lavoro”, spiega Cannata. “Un’opportunità per i giovani della città, ma anche per chi si trova fuori e vuole cogliere l’occasione per rientrare”, aggiunge Asquini. E aggiunge: “I candidati potranno partecipare ed essere selezionati a prescindere dalla loro situazione socioeconomica, l’avviso premia il talento e le competenze”.

Contributo mensile di 800 euro per un anno

L’investimento da 2.398.800,00 euro prevede un contributo mensile di 800 euro per ogni beneficiario. la durata della borsa è di 12 mesi, di cui 9 saranno pagati dal Comune di Messina, mentre le ultime 3 mensilità dalle aziende che decideranno di partecipare.

Come candidarsi

Ci si può ancora candidare tramite un apposito portale di Messina Social City fino alle ore 18.00 del 6 marzo. Oltre alle borse lavoro, il progetto prevede anche dai 30 ai 60mila euro di contributi a fondo perduto per almeno 40 startup giovanili da avviare sul territorio. Inoltre sono previste premialità in graduatoria per chi rientra da fuori città e per i giovani con disabilità.

Per i soggetti ospitanti (aziende ed enti): le manifestazioni di interesse, siano essi aziende o enti, dovranno essere presentate nello stesso arco temporale attraverso la medesima piattaforma, previa registrazione con SPID. È previsto un contributo pari a € 100,00 mensili per i primi nove mesi a copertura degli oneri assicurativi e amministrativi.