Akademia Messina ottiene l’intera posta, vittoria in quattro set a Lecco

Akademia Sant'Anna cede il primo parziale, poi rimonta e porta via l'intera posta senza tentennamenti. Si mette in luce l'americana Vernon

Lecco – Non sbaglia Akademia Sant’Anna impegnata in una lunga trasferta a Lecco. Al “Pala Al Bione”, le atlete di coach Bonafede cedono il primo set ma vincono in rimonta i tre successivi, portando comunque a casa l’intera posta, il massimo che si potesse fare. Vittoria esterna e piena anche per San Giovanni in Marignano a Casalmaggiore. La distanza tra le prime due del girone A resta, invariata, di quattro lunghezze.

Nello starting six coach Bonafede effettua un cambio rispetto al solito starting six: sulla diagonale palleggiatore-opposto come sempre Carraro-Diop; in banda iniziano Rossetto e Mason, anche se ci sarà spazio a partita in corso per Bozdeva e soprattutto Vernon. Al centro, invece, ad affiancare Olivotto c’è Babatunde, ma Modestino troverà spazio a partita in corso. Giorgia Caforio regolarmente in campo come libero.

Top scorer della gara Bintu Diop con 26 punti. In doppia cifra, tra le file messinesi, anche Olivotto 13 e Rossetto 14. Buona prova di Vernon, che ne mette a referto 8, dimostrando di stare entrando sempre meglio nelle rotazioni di coach Bonafede.

Lecco – Akademia Sant’Anna 1-3

Nel primo parziale entrambe le squadre provano a fare un break, ma sono le locali che allungano in maniera decisa sul 16-11 trovando poi il massimo vantaggio sul 20-13. Provano la rimonta le siciliane con anche il contributo di Guzin, Bozdeva e Vernon dalla panchina ma Lecco amministra e chiude il primo parziale in proprio favore sul 25-22.

Nel secondo parziale Modestino da subito in campo e reazione rabbiosa di Akademia che scappa via 4-11. Nulla può la formazione di casa che tocca il massimo svantaggio sul 9-22 e poi nuovamente a fine set quando Messina pareggia i conti 10-25.

Il terzo si gioca punto a punto sino al 9-9, poi Akademia allunga in modo netto fino al 10-18. In controllo le ragazze di coach Bonafede archivieranno il parziale su 21-25. Nel quarto prova la fuga Lecco (3-0), Akademia impatta 8-8 e con un break di cinque punti consecutivi passa a condurre 8-11. Le due squadre continuano appaiate fino al 18 pari, nuovo allungo di Akademia che le porterà poco dopo ad avere a disposizione cinque match point sul 20-24, di Diop il punto partita alla seconda opportunità.

Tabellino

Parziali: 25-22, 10-25, 21-25, 21-25.

Durata:

Arbitri: David Kronaj & Lorenzo Foppoli, Luca Rovagnati (videocheck).

Mvp:

Lecco: Monti, Monaco 5, Amoruso 17, Napodano, Mainetti, Moroni 5, Conti 7, Sassolini, Piacentini, Casari, Ghezzi, Atamah 8, Mangani 10, Severin, Ricci 2.

Coach: Gianfranco Milano. Assistente: Federico Belloni.

Akademia Bozdeva 1, Norgini ne, Olivotto 13, Carraro 4, Modestino 6, Vernon 8, Rossetto 14, Mason 1, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 2, Guzin 0, Diop 26.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Articoli correlati