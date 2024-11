Akademia Messina pronta al big match del PalaMarignano. Carraro: “Diamo il 100%”

Nella nona e ultima giornata del girone di andata in Serie A2 Akademia attesa dallo scontro al vertice contro San Giovanni in programma domenica alle ore 17

MESSINA – Ultima giornata di andata di Regular Season e match di cartello per Akademia Sant’Anna. Al PalaMarignano, domenica 1 dicembre ore 17, la formazione messinese, prima in classifica e unica imbattuta di tutta la serie A2 considerando i due gironi, affronterà sul taraflex romagnolo la seconda forza del girone, la Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

Gara di spessore quella tra le Zie romagnole e le SuperGirls siciliane, con le prime costrette a vincere per scavalcare in graduatoria le ospiti, quest’ultime attualmente con due pesantissimi punti di vantaggio. Sarà, infatti, la classifica al termine della giornata in programma a determinare gli accoppiamenti dei quarti di coppa in gara unica che, in ogni caso, entrambe affronteranno di fronte al proprio pubblico; la prima se la vedrà con la quarta dell’altro girone, la seconda, invece, con la squadra terza classificata.

Il match di domenica 1 dicembre, diretto dalla coppia arbitrale composta da Gianmarco Lentini e Giorgia Adamo, con il supporto al video-check di Michele Albergamo, sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv.

La carica del capitano Carraro

A presentare la gara, il capitano Giulia Carraro: “Sarà sicuramente una bella partita, un test per vedere a che punto siamo della crescita e capire su quali aspetti servirà migliorare, ma anche per prendere coscienza di quanto di buono fatto. A prescindere dal risultato, si andrà avanti perché il campionato è ancora molto lungo. Come noi, loro cercheranno di esprimersi al meglio; anche loro si giocano il primato. Vedremo come andrà a finire. Sono queste le belle partite in cui si deve dare il 100% e si può capire a che punto si è arrivati. Gara importante ma non decisiva”.

Quattro i precedenti tra le due squadre: 1 successo per Akademia (Pool Promozione 2023-24), 3 per San Giovanni (2 in Regular Season 2022-23, 1 in Pool Promozione 2023-24). Due le ex dell’incontro: Maria Adelaide Babatunde, a San Giovanni nella stagione 2022-23, e Giorgia Caforio, in Romagna per due stagioni, dal 2022 al 2024.

L’avversario San Giovanni in Marignano

Roster della Consolini di tutto rispetto. In panchina, a inizio stagione è arrivato, reduce da due stagioni sulla panchina della Cuneo Granda Volley in A1, coach Massimo Bellano. Per il tecnico molisano, lunga esperienza maturata, tra A2 e A1, con Ornavasso, Scandicci, Club Italia e Il Bisonte. Al suo fianco, Alessandro Zanchi, praticamente da sempre con la società romagnola.

Della scorsa stagione, confermato l’opposto pluridecorato, Serena Ortolani; ex nazionale azzurra, spiccano nella sua bacheca un argento e due ori ai campionati europei, l’argento mondiale del 2018, una Coppa del Mondo, tre bronzi e un argento al World Grand Prix; a livello di club, invece, conquistate tre Champions League, una Challenge Cup, quattro Scudetti, 2 Coppe Italia di A1 e due Supercoppe italiane.

Insieme alla Ortolani, sono rimaste a San Giovanni, le centrali Claudia Consoli e Sveva Parini, il libero Arianna Meliffi e la schiacciatrice Alice Nardo. Nuovi arrivi quelli della centrale Giulia Polesello (Volley Melendugno A2), le palleggiatrici Cecilia Nicolini (Albese Volley Como A2) e Anita Bagnoli (Cda Volley Talmassons A2/A1), le schiacciatrici Anna Piovesan (Esperia Cremona A2), Martina Monti (Giovanili Unica Volley), Victoria Sassolini (Volley Offanengo A2), Ludovica Merli (Giovanili Unica Volley), l’opposto Alexandra Ravarini (Volley Garlasco B1) e il libero Sofia Valoppi (Roma Volley Club A1). Migliore realizzatrice stagionale, Ortolani con 107 punti (87 in attacco con il 33,9 %, 10 muri e 10 ace), seguita da Nardo con 106 (92 in attacco con il 37,7 %, 5 muri e 9 ace) e Piovesan con 104 (82 in attacco con il 35,8 %, 17 muri e 5 ace).

