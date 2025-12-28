Incendio in un appartamento, muore 78enne a Minissale

Il rogo è partito dalla cucina e ha registrato oggi pomeriggio una vittima a Messina: Pasquale Scimone. Intervento dei vigili del fuoco

MESSINA – Il rogo è partito dalla cucina e a dare l’allarme sono stati i vicini. Si è sviluppato così oggi un incendio in un appartamento a Minissale. Un incendio che ha provocato la morte di un uomo. La vittima è il 78enne Pasquale Scimone e la sua morte è stata confermata dal personale medico del 118. Nessun’altra persona è rimasta coinvolta. A spegnere le fiamme i vigili del fuoco di Messina.

Il loro intervento è iniziato intorno alle 14 e, una volta terminato, è rimasta la polizia sul posto. Ci sono state delle evacuazioni per precauzione a causa del troppo fumo.

Intervento dei vigili del fuoco a Minissale

Indagini in corso.

La Squadra 1a dei pompieri è intervenuta tempestivamente con aps (autopompa serbatoio), abp (autobotte pompa) e autoscala, per lo spegnimento.