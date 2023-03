Akademia Messina sconfitta a Lecco, trasferta da dimenticare - Tempostretto

L'esordio nella Poule Salvezza è un brutto tonfo per Akademia. Zero punti portati a casa con secondo e terzo set che sfumano in volata

LECCO – La partita tra la terza forza della poule salvezza e la Desi Shipping Akademia Messina si risolve con un netto 3-0 della formazione di casa lecchese. La Pallavolo Lecco in realtà, tranne nel primo set al Palazzetto Comunale “Al Bione” non ha dimostrato chissà che superiorità, ma nei momenti decisivi di secondo e terzo set l’Akademia Messina si è bloccata. In quei due parziali, specie il terzo, sembrava che il set per Messina fosse dietro l’angolo una volta allungato sul 21-16. Ma alla fine il tabellino finale dice sconfitte in tre set e quindi nessun punto da aggiungere alla già complicata classifica delle messinesi.

Coach Bonafede alla vigilia aveva detto che questa partita avrebbe fatto capire il livello, la speranza è che invece questa prima uscita nella poule salvezza sia un caso e non la vera Akademia che dovrà provare a salvarsi. Il match inizia con coach Milano che schiera Lecco con Rimoldi al palleggio e Bracchi opposta, schiacciatrici Lancini e Zingaro, centrali Tresoldi e Piacentini con libero Bonvicini. Coach Bonafede risponde con Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore opposto, schiacciatrici Martilotti e Robinson, centrali Martinelli e Mearini con Faraone libero. Dura comunque poco la formazione di Akademia con Ebatombo che dopo metà del primo set lascia il campo con 0 punti e non rientra più. La migliore è Robinson (15 punti a referto, più anche della migliore delle locali) ma paga ancora tanto le difficoltà in ricezione.

Lecco – Akademia Sant’Anna 3-0

Il primo parziale vede subito Lecco scappare 5-3 e coach Bonafede ricorre subito al time out. La situazione non cambia e sull’11-5 ancora il coach di Messina spende anche il secondo jolly che ha a disposizione nel set. Cambio Ebatombo per Catania e non è momentaneo perché la francese non rientra, ma Lecco costruito il vantaggio amministra fino al 25-14 finale.

Nel secondo break Akademia, ma da 4-2 Lecco rientra quattro pari. Messina prova altre due volte a scappare, 6-4 e 9-7, ma Lecco rientra nel match e allunga in modo deciso sul 15-11 e poi sul 17-12 e coach Bonafede in queste due occasioni chiede i suoi due time out. Dal 21-15 arriva la reazione, tre punti consecutivi per Messina, prima di andare in crisi coach Milano chiama il primo time out della sua partita, ma al rientro una grande Akademia, con una super Robinson, ribalta il set: 22-23. A quel punto però arriva un errore in battuta per Messina e dal 23 pari ad arrivare a set point sarà Lecco, che non sfrutta il primo, ma ai vantaggi chiude il secondo con un muro vincente.

Il terzo inizia con Akademia che scappa nel punteggio 6-3 costringendo le locali al time out, al rientro però Lecco dal 4-7 torna in parità. Le messinesi dopo il time out di Bonafede riescono a tornare avanti e trovano il massimo vantaggio sul 12-8. Lecco prova a rientrare, ma Akademia stavolta non permette l’aggancio e allunga in modo deciso mantenendo quattro punti di vantaggio che diventano 5 sul 16-21. A quel punto però si spegne la luce in casa Akademia, a nulla serve il time out speso da Bonafede sul 18-21, Lecco rimonta e sorpassa inesorabilmente e la partita termina senza che Akademia possa più dire la sua restando ferma sul 25-21.

Tabellino

Risultato finale: 25-14, 26-24 25-21

Lecco: Rimoldi 0, Bracchi 9, Lancini 11, Albano ne, Tresoldi 12, Bassi 5, Citterio ne, Belloni 0, Piacentini 12, Bonvicini 0, Marmen ne, Rocca ne, Zingaro 1.

Coach: Gianfranco Milano. Assistente: Matteo Marongiu.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo ne, Martinelli 8, Catania 2, Ciancio 0, Martilotti 9, Mearini 6, Muzi 4, Brandi ne, Silotto ne, Robinson 15, Ebatombo 0, Faraone 0.

Coach: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano e Andrea Galteri.