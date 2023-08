Akademia Messina si presenta. Costantino: "La città ci è vicina" VIDEO - Tempostretto

Akademia alla Marina del Nettuno, le interviste al presidente Costantino, il dirigente Maressa e le giocatrici, Ciancio e Rossetto

MESSINA – L’Akademia Sant’Anna Messina, formazione che disputerà la prossima Serie A2 femminile di pallavolo, si è ufficialmente presentata alla città. Presso la Marina del Nettuno una serata in cui atlete, staff, dirigenza e sostenitori si sono dati appuntamento per far partire ufficialmente la stagione.

Presente anche il sindaco di Messina, Federico Basile, e il delegato del Cip Francesco Giorgio, oltre ad esponenti della Federazione di pallavolo locali, Alessandro Zurro, regionali, Antonio Locandro, e nazionali, Davide Anzalone.

Le atlete, nuovo e confermate, hanno già cominciato il lavoro in palestra agli ordini di coach Bonafede e nei prossimi giorni entreranno per la prima volte al PalaRescifina, il cui termine dei lavori e la definitiva consegna è prevista per i primi giorni di settembre.

Costantino: “Tra pochi giorni avremo il PalaRescifina”

“Abbiamo iniziato da pochi giorni, sentiamo e ci teniamo molto alla presenza dei nostri sponsor – sono le parole del presidente Fabrizio Costantino – per il secondo anno di fila avevamo al nostro fianco anche il primo cittadino, un nostro grande sostenitore, e questo significa che l’amministrazione è vicino a noi. Abbiamo iniziato al PalaTracuzzi e credo che tra pochi giorni avremo pronto il PalaRescifina con l’agibilità massima di 4000 spettatori, così se nei prossimi anni si arriverà a traguardi importanti saremo pronti”.

Maressa: “Facciamo un passo alla volta”

“Ho trovato un gruppo disponibilissimo a tutto, molto cortese. Guardando ogni singola atleta – dichiara Marco Maressa, team manager di Akademia – è un gruppo che può far bene. Quest’anno dobbiamo fare un passo alla volta, sarà un’annata diversa perché rispetto allo scorso anno abbiamo già pagato lo scotto dell’esordio in Serie A. Andremo a fare un campionato più tranquillo, per non ritrovarci col patema d’animo alla fine”.

Ciancio: “L’obiettivo è fare bene”

“Sono contentissima di ritrovare le altre ragazze – dichiara Sara Ciancio, libero confermato dallo scorso anno – e siamo pronte alla nuova stagione. Sarà sempre la piccola peste dello spogliatoio? Qualcuna di loro mi ha già vista all’opera, sono ragazze con cui ci si approccia molto facilmente e alla mano. Siamo una squadra scaramantica, io lo sono diventata, partiamo coi piedi per terra ma l’obiettivo è vincere e fare bene”.

Rossetto: “Bel clima in palestra e fuori”

“Mi aspetto tante cose – dice Aurora Rossetto, nuova schiacciatrice di Akademia – in questo momento ci stiamo ambientando ma le prime impressioni sono molto positive, c’è un bel clima sia in palestra che fuori. Messina l’ho incrociata da avversario nella passata stagione e mi ricordo la tifoseria con un palazzetto pieno e caloroso, molto vicino alla ragazze, e speriamo che anche quest’anno avremo tanto pubblico a sostenerci”.

