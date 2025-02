Akademia Messina supera Cremona nel turno infrasettimanale

Diciassettesima vittoria della stagione e nona in casa che permette alle peloritane di salire in seconda posizione nella Pool Promozione

MESSINA – Akademia Sant’Anna prosegue nel migliore dei modi il suo cammino in pool promozione, dopo la vittoria in trasferta a Melendugno in questa seconda giornata, e prima in casa, Messina supera per tre set a uno Cremona. La sfida è andata in archivio in meno di due ore. La vittoria, diciassettesima in stagione e nona in casa, è anche la tredicesima piena da tre punti.

Coach Bonafede manda in campo il capitano Carraro e Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Rossetto e Mason, al centro Olivotto con Babatunde e Caforio libero. Risponde coach Mazzola con Turlà al palleggio e Taborelli suo opposto, in banda Bellia e Arciprete, centrali Munarini e Marchesini con Parlangeli libero. Cambia qualcosina nel corso del match la squadra ospite, per Akademia un solo cambio nel finale di terzo set con Guzin che prende il posto di Babatunde per una rotazione. Sugli scudi Diop con 22 punti, seguita da Rossetto che ne mette 20 e si guadagna il titolo di mvp della gara, in doppia cifra anche Babatunde a 10.

Una quarantina di tifosi, solitamente dediti al calcio, erano presenti al PalaRescifina a sostenere l’Akademia Sant’Anna con i loro cori alcuni modificati per l’occasione. Il feeling tra la tifoseria e le SuperGirls era nato sabato scorso sulla nave quando i tifosi raggiungevano il Messina a Benevento e la squadra partiva alla volta di Lecce dove avrebbe giocato l’indomani. La vicendevole curiosità ha portato a questo incontro e finalmente un po’ di entusiasmo in più al PalaRescifina.

In classifica la formazione peloritana sale a 48 punti, ma resta invariato il distacco con la prima della classe San Giovanni in Marignano (52) che batte a domicilio Busto Arsizio ottenendo l’intera posta. Proprio le cocche verranno domenica al PalaRescifina e cedono la seconda posizione in classifica a Messina, alle loro spalle tiene il passo Macerata (47), che supera Melendugno in quattro e sua volta pure Busto Arsizio in classifica. Vittoria pure per Itas Trentino, trova la prima della pool, in quel di Brescia. Nella giornata di giovedì ultima partita tra Padova e Costa Volpino.

Akademia Sant’Anna – Esperia Cremona 3-1

Equilibrio fino al 4-4, poi Akademia prova a prendere vantaggio. Nonostante l’accelerazione locale la formazione ospite resta in scia fino al 10-9, poi approfittando dei centimetri in più sotto rete di Olivotto, Babatunde e Rossetto Messina scappa 15-11 costringendo la panchina lombarda al time out. Al rientro non cambia l’inerzia con Messina che mantiene il vantaggio (18-14) e coach Mazzola spende anche il secondo discrezionale. Akademia approccia ai venti punti con margine e le ospiti richiedono il challenge giusto per provare a spezzare il ritmo, alla ripresa del gioco l’ace di Babatunde vale il massimo vantaggio, +6 sul 23-17. Rossetto porta Messina al set point, Diop archivia il parziale sul 25-18.

Subito break Akademia ad inizio terzo (3-1), poco dopo allunga Messina con il proficuo turno di battuta di Mason e sale 8-4. Akademia tocca il massimo vantaggio sull’11-6 e coach Mazzola ferma il gioco, Rossetto migliora poco dopo (13-7) e con Diop che si appresta a iniziare il suo turno di servizio Cremona richiede il secondo time out. Al rientro Messina doppia le avversarie 14-7, ancora un ace di Babatunde per il nuovo massimo vantaggio sul 18-9, coach Mazzola manda in campo il secondo libero Maiezza ma Akademia è implacabile e col primo tempo di Olivotto, poi il muro di Carraro e un altro ace di Babatunde approccia ai venti con largo margine (21-9). Coach Mazzola come nel primo set non potendo più fermare il gioco prova a chiedere un challenge che viene respinto. Dal 23-11 arriva un contro parziale ospite di quattro punti consecutivi e coach Bonafede richiede il suo primo time out. Al rientro Diop porta le compagne a set point, a chiudere il lavoro ci pensa Rossetto sul 25-16.

Coach Mazzola opera un cambio sostituendo la centrale Marchesini con Modesti. Diop stappa il terzo set, Cremona in questo set resta più a contatto con Akademia che non spinge sin dall’inizio, il break arriva sul cinque pari con gli attacchi vincenti consecutivi di Diop e Rossetto. Massimo vantaggio (11-8) dopo il primo tempo di Babatunde, la partita sembra in controllo sul 15-11 però arrivano tre punti consecutivi delle lombarde e coach Bonafede non vuole rischiare e ferma il gioco. L’aggancio arriverà poco dopo sul 17 pari, coach Bonafede manda in campo Guzin, in battuta, al posto di Babatunde poi la lascia in campo per una rotazione. Prova a variare sestetto coach Mazzola con la sua squadra che tiene fino al 23 pari, arriva l’errore di Arciprete ma il primo tempo di Munarini cancella il match point. Mason mette a terra il punto successivo, ma stoica Cremona annulla anche la seconda. Il terzo vantaggio è per Cremona, Diop murata da Marchesini. Prima di Sul 25-26 arriva il time out locale, al rientro Carraro si affida all’attacco da posizione centrale di Diop che però subisce un altro muro di Marchesini.

Nel quarto set Cremona riparte con Marchesini centrale, stesso sestetto per Akademia. La partita si gioca praticamente punto a punto, un po’ calato il ritmo nella metà campo di Messina con Cremona che sembra più ordinata in campo. Break per le ospiti (6-8) ma con un parziale di 5-0 le padrone di casa tornano al comando, coach Mazzola chiama il primo time out del parziale. Al rientro prosegue il buon momento di Akademia che trova il massimo vantaggio sul 15-9 col muro di Rossetto, arriva il secondo time out dalla panchina lombarda. Aumenta il vantaggio delle locali con Cremona che ormai non trova più il campo. Akademia approccia ai venti (20-11) con l’attacco di Rossetto che batte il muro, segue l’ace di Diop. Il match point arriva sull’errore di Arciprete, la partita va in archivio sul 25-15 con il primo tempo di Olivotto.

Tabellino

Parziali: 25-18, 25-16, 25-27, 25-15.

Durata: 23′, 22′, 32′, 24′.

Arbitri: Sergio Pecoraro & Christian Palumbo, Sebastiano Rizzotto (videocheck).

Mvp: Aurora Rossetto, schiacciatrice di Akademia Sant’Anna.

Akademia: Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 6, Carraro 4, Modestino ne, Vernon ne, Rossetto 20, Mason 9, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 10, Guzin 0, Diop 22.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Cremona: Taborelli 15, Modesti 1, Marchesini 7, Maiezza 0, Bondarenko 0, Parlangeli 0, Turlà 2, Arciprete 7, Munarini 13, Bellia 10, Zuliani 0, Zorzetto 0.

Allenatore: Enrico Mazzola. Assistente: Michele Lucherini.