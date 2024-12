Akademia Messina torna al successo, rimonta Imola e vince nella prima di ritorno

Akademia Sant'Anna riprende a vincere, in trasferta nella decima giornata arriva nono successo stagionale, ottavo a punteggio pieno

IMOLA – Al PalaRuggi di Imola Akademia Sant’Anna dimentica la prima e unica, recente, sconfitta subita in questo campionato di Serie A2. Per la decima giornata della stagione regolare, prima del girone di ritorno, le ragazze care al presidente Costantino giocavano in trasferta contro la neopromossa Imola. Come già all’andata in casa al PalaRescifina la formazione di coach Caliendo si è dimostrata una buona squadra e infatti ha vinto un parziale, il primo stavolta, e tenuto botta nel terzo fino alle fasi conclusive. Solo nel secondo, reazione delle atlete di coach Bonafede, e nel quarto, con Imola che ha evidentemente mollato, le messinesi hanno dilagato vincendo in rimonta e conquistando l’intera posta.

Nello starting six coach Bonafede si affida al solito sestetto: Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Mason e Rossetto, centrali Modestino e Olivotto con Caforio nel ruolo di libero. Le locali di coach Caliendo vanno sul taraflex così: Rizzieri al palleggio e Stival opposto, in banda Bulovic e Pomili, centrali Bacchilega e Ravazzolo con Mastrilli libero. Nel corso del primo set avvicendamento tra Modestino e Babatunde, nel terzo c’è spazio per Norgini a dare una mano in seconda linea. Alla fine top scorer dell’incontro Dalila Modestino con 19 punti. Tra tre giorni tornerà in campo Akademia nell’anticipo contro Casalmaggiore Pisa, appuntamento al PalaRescifina alle ore 20:30.

Clai Imola – Akademia Sant’Anna 1-3

Akademia prova subito ad allungare e si porta sul 5-8 con l’attacco di Mason. Rientra in gioco Imola che a sua volta opera il break sul 12-10, le peloritane impattano sul 13 pari, ma arriva una nuova accelerazione delle romagnole e coach Bonafede spende time out sul 15-13. Al rientro le padrone di casa toccano il massimo vantaggio +4 sul 17-13. Le siciliane provano a reagire fino al 17-15, ma a quel punto arriva un parziale di 8 punti a 2 in favore di Imola che incassa il primo parziale.

Torna in campo Modestino e Akademia prova subito la fuga nel secondo set, dal 3-3 due volte Rossetto dà inizio al break di Messina che porterà le ragazze di coach Bonafede sul +6 (4-10). La formazione ospite non riesce a reagire e arriva ad accusare uno svantaggio di dodici punti sul 12-23. Coach Caliendo dà spazio a Pinarello, Mescoli e Visentin. Akademia nel finale ha dieci set point a disposizione, chiude al secondo col primo tempo vincente di Modestino.

Il terzo set si apre con Imola che prova a reagire immediatamente e passa a condurre 4-2, coach Bonafede interrompe il gioco e al rientro Messina impatta e sorpassa grazie ad un contro parziale di 2-7 e sul 6-9 è coach Caliendo a fermare il gioco. Al rientro sforzo di Imola per provare a rientrare, Bonafede manda in campo Norgini per avere un rinforzo maggiore in ricezione. Si chiude il cambio con Mason e Akademia è avanti 13-17. La partita scorre via con Imola che non riesce a rientrare e sotto 17-21 la panchina romagnola spende il secondo time out. Al rientro Messina sale 18-23, arrivano due punti consecutivi di Bulovic e la panchina ospite ferma il gioco. Al rientro terzo punto consecutivo di Imola, poi Modestino inchioda la fast che vale i set point sul 21-24. Il primo sfuma sul secondo ci pensa la compagna di reparto Olivotto a portare avanti nel conto dei set Akademia.

Nel quarto scappa subito via Messina e sullo 0-4 la panchina locale ferma il gioco. Al rientro continua la corsa di Akademia che allunga fino al 2-9. Prosegue la fuga di Akademia che tocca il massimo vantaggio sul +9 (5-14) con coach Caliendo che spende il suo secondo time out. Arriva il massimo vantaggio, in doppia cifra sul 12-23, Diop inchioda la parallela che vale undici match point, poi l’errore in attacco di Imola conclude la partita sul 13-25.

Tabellino

Parziali: 25-17, 15-25, 22-25, 13-25.

Arbitri: Simone Magnino & Dalila Villano, Mattia Vincenzo Massone (videocheck).

Clai Imola: Pomili 11, Rizzieri 0, Bacchilega 4, Pinarello 0, Cavalli ne, Mescoli 1, Ravazzolo 10, Arcangeli ne, Migliorini 1, Mastrilli 0, Gambini ne, Visentin 0, Messaggi ne, Bulovic 16, Stival 13.

Allenatore: Nello Caliendo. Assistente: Dominico Speek Odelvys.

Akademia Sant’Anna: Norgini 0, Olivotto 10, Carraro 3, Modestino 19, Rossetto 11, Mason 8, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde 1, Guzin ne, Diop 18.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Articoli correlati