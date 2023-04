Akademia Messina vola in classifica, la salvezza ora è a meno uno - Tempostretto

I risultati dell'ottavo turno del girone retrocessione sorridono a Messina che adesso è a ridosso delle prime cinque posizioni che valgono la permanenza in A2

MESSINA – Passo dopo passo la formazione allenata da coach Fabio Bonafede sta recuperando sulle rivali, importantissima la vittoria da tre punti dell’Akademia in quel di Milano contro il Club Italia, ma altrettanto importanti le sconfitte subite da Castelnuovo Rangone contro Perugia e da Vicenza contro Lecco. Sconfitta che potrebbe presto interessare la formazione cara al presidente Costantino anche di Offanengo in trasferta a Marsala. Su queste tre formazioni sconfitte Akademia guadagna in un colpo solo tre punti.

Nel prossimo turno l’obiettivo è continuare a farli, non fermarsi quando la squadra di Messina ospiterà in casa, nel turno infrasettimanale, Cremona che ha riposato proprio alla vigilia dell’impegno in mezzo alla settimana. Un piccolo vantaggio forse per le avversarie ospiti che dovranno comunque affrontare una lunga trasferta. Ma d’altronde l’Akademia è entrata in un mood che prosegue da quattro partite in cui ha sempre vinto conquistando l’intera posta e non può stare a guardare chi riposa o meno.

Le sensazioni in casa Messina sono buone con la squadra che gioca nel modo che piace al suo allenatore, le bocche da fuoco segnano e la difesa e i muri funzionano. Nel prossimo turno riposa Offanengo e ci sarà lo scontro diretto tra Castelnuovo Rangone e Vicenza, una vittoria di Muzi e compagne potrebbe far guadagnare sicuramente punti su almeno due avversarie dirette e molto probabilmente un’altra posizione in classifica.

Risultati 8ª giornata

Marsala – Offanengo 3-1

Club Italia – Messina 1-3

Sant’Elia – Como 3-2

Lecco – Vicenza 3-1

Perugia – Castelnuovo Rangone 3-0

Riposava: Cremona

Classifica Poule Salvezza A2

Al momento mancano quattro partite, 12 punti disponibili, tre partite e nove punti ancora in palio per le squadre con l’asterisco, che difatti chiudono il discorso salvezza/retrocessione per alcune squadre che matematicamente non possono essere più raggiunte o non possono più raggiungere determinate soglie.

Salve

Como 41 punti (matematicamente salva)

Lecco 36*

Cremona 36

Offanengo 34*

Castelnuovo Rangone 30*

Retrocesse

Vicenza 29

Akademia Messina 29

Sant’Elia 26

Marsala 21

Club Italia 19* (retrocessa, ma manterrà da regolamento la A2)

Perugia 15 (retrocessa)

*una partita in più