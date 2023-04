Akademia Messina spettacolare. Quarta vittoria consecutiva, altri tre punti da Milano - Tempostretto

La formazione messinese è diventata solidissima, una vera e propria macchina da punti. In attesa che si completi il turno altro passo fatto verso la salvezza

MILANO – Continua a correre la Desi Shipping Akademia Messina che, con una bella prova di carattere e solidità mentale, regola a domicilio con un 3-1 finale il Club Italia e si regala il quarto preziosissimo successo consecutivo. Arrivano altri 3 punti preziosissimi per la classifica di Akademia che, con questo poker di successi, si proietta con ancora più entusiasmo al match casalingo di mercoledì 26 contro Cremona.

È costretta a sudare più del previsto la formazione siciliana per avere la meglio sulle Azzurrine: le due squadre arrivano al match del Centro Pavesi in un ottimo stato di forma, decise a prolungare la striscia positiva (Club Italia a punti da 3 partite consecutive e per Akademia 3 vittorie di fila). Alla fine, però, la Desi Shipping dà sfoggio di una bella prova corale, impreziosita da un’importantissima fase a muro e dai punti pesanti della Robinson (22, top scorer delle peloritane), seguita dai 15 di Ebatombo e dai punti pesanti della Mearini (13), di Martinelli e Martilotti (11 ciascuno).

Nel complesso Muzi e compagne hanno dimostrato di avere una grande tenuta mentale, senza lasciarsi andare anche nei momenti di grande difficoltà e specie dimostrando una maturità a tratti sconosciuta in stagione nei finali di set: nel primo parziale dopo aver visto sfumare set point hanno annullato alle avversarie le chance di partire in vantaggio, nel secondo parziale invece hanno rimontato da 21-18 chiudendo in loro favore con un parziale di sette punti a uno.

La formazione di casa schiera nello starting six iniziale con la coppia Passaro-Adriano sulla diagonale palleggiatore-opposto, le schiacciatrici sono Giuliani e Viscioni, le centrali Modesti e Acciarri e il libero Ribechi. Coach Bonafede risponde con Muzi-Ebatombo sulla diagonale palleggiatore-opposto, Martilotti e Robinson sono le due schiacciatrici mentre le centrali sono Martinelli e Mearini. Il libero è Faraone

Club Italia – Desi Shipping Akademia Messina 28-30 22-25 25-23 16-25

Parte bene la squadra di casa che, con l’ottimo turno al servizio della Modesti, mette in difficoltà Messina e fa 2-0, prima che il muro della Mearini porti il l primo punto alle ospiti, seguito dall’ace della Robinson che rimette il set in equilibrio. Il Club Italia tiene bene il campo ma Akademia respinge le resistenze delle Azzurrine e si porta avanti, allungando anche sul +2 (4-6). La risposta delle ragazze allenate da Coach Fanni è prontissima: break di 4-0 con la Acciarri al servizio, sorpasso ed allungo sul +2 che costringe Coach Bonafede al suo primo time out (8-6) e risposta immediata delle peloritane che prima trovano il pari, poi con il doppio ace della Martinelli trovano il nuovo allungo, trasformato nel +3 dalla Robinson (9-12). Club Italia non molla ed in altre due occasioni ricuce gli strappi delle ospiti e riacciuffa la Desi Shipping, trovando anche i punti utili per piazzare il contro sorpasso (15-14). Dopo diversi tentativi Messina con la Ebatombo trova il nuovo prezioso sorpasso, costringendo Coach Fanni a richiamare per la prima volta nel match le sue atlete in panchina (17-18) senza ottenere, però, il risultato desiderato: Martilotti riceve bene e poi piazza il punto che vale il nuovo +2 per le ospiti che, poco dopo, si tramuta nel massimo vantaggio con il muro della Martinelli (18-21). La squadra di casa spende il secondo time out del set e, questa volta, piazza due punti consecutivi e torna ad impensierire la squadra ospite, adesso sopra di 1 sola lunghezza. Prima la Robinson e poi capitane Muzi (ace per lei) mettono a terra i punti del nuovo +3 (21-24). Club Italia, però, non vuole saperne di mollare: Le Azzurrine trovano la forza per annullare ben tre set point alle ospiti (a nulla serve il time out speso da Coach Bonafede sul 23-24) portando la frazione ai vantaggi. Nel finale di gara Valentina Martilotti si mette in proprio ed annulla per ben 3 volte il vantaggio della formazione di casa, permettendo alle siciliane di trovare il nuovo sorpasso con la Martinelli (27-28). Questa volta sono le ragazze allenate da Coach Fanni ad annullare il vantaggio ospite ma, alla fine, la Robinson mette la palla a terra che vale l’1-0 per le sue (28-30).

Nella seconda frazione parte bene la Desi Shipping (ace della Robinson e muro della Mearini) ma la risposta delle ragazze di casa è prontissima: lungo break con il servizio della Acciarri ed allungo fino all’importante + 5, che costringe Coach Bonafede a spendere ben 2 time out (sul 6-4 e sul 10-5) ed a tentare di far rifiatare la Robinson sostituita dalla Silotto. Club Italia continua a premere sull’acceleratore e trova il massimo vantaggio (13-5 ed ancora cambi per Messina, con la Varaldo che prende il posto della Martilotti). Dopo tanto tempo la Ebatombo interrompe il lungo digiuno delle sue, ma la scossa non arriva e Club Italia gioca in scioltezza e sulle ali dell’entusiasmo. Scossa che, però, arriva poco dopo: Akademia accelera improvvisamente e piazza un break lunghissimo che porta le ospiti sul preziosissimo -2 (16-14 e time out speso da Coach Fanni). Messina non smette di graffiare e, grazie al muro della Mearini, completa la bellissima rimonta portando il set sul 16 pari (arriva anche il secondo time out chiamato dalla panchina di casa). Le Azzurrine finalmente si riprendono dallo scossone e sono abili e ricacciare indietro le ospiti piazzandone 4 di fila (20-16). Messina ancora una volta dà fondo a tutte le proprie energie e trova una nuova preziosissima e veemente rimonta, portandosi nuovamente sul pari con due punti consecutivi della Martilotti (21-21), seguita dalla palla a terra della Ematombo che vale il pesantissimo sorpasso delle siciliane, che si portano addirittura fino al pesantissimo 21–24. Le Azzurrine tornano a punti ed annullano un set point alla Desi Shipping che, però, subito dopo trova il muro della Martinelli e conquista un secondo importante set (22-25).

Akademia parte bene e va subito avanti 3-0. Club Italia tenta di rimettersi in carreggiata ma le ospiti rimangono sempre avanti di 2/3 lunghezze. La Desi Shipping non rallenta ma, al contempo, anche le padrone di casa non vogliono cedere il passo e piazzano un break di 4-0 con la Acciarri al servizio (per lei anche 1 ace) che portano il set in assoluto equilibrio (7-7). Club Italia, poco dopo, riesce anche a mettere la testa avanti ed allungare anche sul prezioso +3: 11-8 e time out speso da Coach Bonafede, che ottiene la pronta risposta delle sue, abili a firmare la rimonta ed il sorpasso con i punti pesanti della Robinson, di nuovo in campo nella terza frazione (11-13). Le Azzurrine provano a ricucire lo strappo, ma le siciliane riescono a ribattere colpo su colpo e mantenersi avanti di 2/3 lunghezze. Club Italia ci prova ancora e, dopo diversi tentativi, riesce a trovare i punti che valgono l’importante sorpasso, costringendo la squadra ospite a spendere il time out (20-19). Le ragazze di Coach Fanni adesso ci credono: grande difesa delle padrone di casa e punto del +2 (21-19), ma è prontissima la reazione di Messina che ne piazza 2 di fila e ritrova il pari (21-21 e time out chiamato dalla formazione di casa). Al rientro in campo tornano avanti le Azzurrine, che riescono anche a scappare sul 24-21 con l’ace della Giuliani. Messina annulla due set point alle padrone di casa e costringe al time out Coach Fanni (24-23), che ottiene il risultato sperato: punto del 25-23 per le sue e primo set conquistato dalle sue.

Ebatombo e Robinson griffano l’inizio di quarta frazione per Messina, che si porta avanti di 2 e costringe le padrone di casa ad inseguire. Dopo diversi tentativi Club Italia riesce a ricucire lo strappo trovando, poco dopo, anche i punti del 10-9. Fase di gioco molto tirata: entrambe le squadre si inseguono e sorpassano ma, solo dopo diversi tentativi, la Desi Shipping riesce a piazzare un importante break di 3-0 che vale il massimo vantaggio per le ospiti (12-15), trasformato poco dopo in +4 grazie alla diagonale della Robinson che costringe Coach Fanni al time out (13-17), chiamato qualche scambio dopo a causa del nuovo allungo ospite determinato dall’ace della Martinelli (14-19). Messina è decisa a chiudere la contesa e sigla anche il punto del +6 che mette definitivamente il set in discesa. A nulla serviranno i tentativi di rimonta delle ragazze di casa: la Desi Shipping allunga anche fino al +9 e taglia il traguardo con il finale di 16-25 che porta il quarto successo consecutivo alle siciliane.

Tabellino

Club Italia: Acciarri 12, Modesti 8, Adriano 10, Amoruso 1, Batte 2, Viscioni 2, Despaigne ne, Rbechi (L) 0, Passaro 1, Gambini ne, Esposito 14, Giuliani 16, Monaco ne, Bellia (L) ne.

All. Fanni, Ass. Chirichella.

Desi Shipping Akademia Messina: Varaldo 0, Martinelli 11, Catania ne, Ciancio (L) 0, Martilotti 11, Mearini 13, Muzi 2, Brandi ne, Silotto 1, Robinson 22, Ebatombo 15, Faraone (L) 0.

All. Bonafede, Ass. Ferrara.

Arbitri: Antonino Di Lorenzo e Marco Pernpruner

Durata set: 34’, 28’, 28’, 23’.

