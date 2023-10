Akademia. Modestino: "Stiamo crescendo, spero di continuare su questa scia" - Tempostretto

Akademia tornerà in campo domenica al PalaRescifina. Modestino, autrice di 19 punti contro Como, invita il pubblico: "Il loro calore è fondamentale"

MESSINA – Due vittorie e cinque punti in classifica, ad una sola lunghezza dalla vetta, è il bottino raccolto da Akademia Città di Messina dopo i primi due turni di campionato. Le ragazze di coach Bonafede guardano con fiducia e consapevolezza dei propri mezzi verso i successivi incontri del torneo, il prossimo le vedrà nuovamente giocare in casa contro Bologna.

L’ultima vittoria, la prima da tre punti, ha messo in evidenza la progressiva crescita di gruppo, in quattro sono andate in doppia cifra e tra loro spiccano i punti di Dalila Modestino che, dopo la trasferta di Padova dove non era riuscita a segnare punti, quasi sfiora i 20. Per la centrale campana saranno i 19 punti a referto di cui ben 4 muri con 15 realizzazioni in attacco, con una percentuale di punti del 56% ed un’efficenza del 63%.

Modestino: “Ci mettiamo un po’ a carburare”

Migliore realizzatrice della gara, la centrale Dalila Modestino ha dichiarato: “Domenica è stata una bella emozione perché non ci aspettavamo in una prima di campionato in casa così tanta adesione. Sentire il calore del pubblico di casa è fondamentale in queste partite”. Una gara in salita, avendo perso il primo set; poi, la svolta: “Siamo una squadra che ci mette un pò a carburare ed entrare in partita. Si è visto a Padova e contro Como. Alla fine, però, il risultato dimostra che stiamo crescendo. Ad un certo punto, abbiamo iniziato a fare il nostro gioco: mettere a terra in attacco e avere una buona fase muro-difesa”.

Una prestazione, quella della centrale campana, che ha fornito un notevole contributo soprattutto nei momenti più delicati della gara: “Sicuramente non è mai abbastanza. Spero di continuare su questa scia positiva per dare il mio contributo alla squadra. Credo che si possa fare tanto, per cui sarà solo un crescendo. Sono soddisfatta della mia prestazione in attacco e di aver provato anche vari tipi di direzioni offensive durante la partita”.

Risultati 2ª giornata e classifica del girone A

Questi i risultati degli altri incontri del Girone A della seconda giornata in Serie A2:

Busto Arsizio-Pescara 3-0

Soverato-Talmassons 0-3

Bologna-Perugia 0-3

Brescia-Padova 3-0

Messina-Como 3-1

Classifica:

Busto Arsizio 6 punti

Perugia, Talmassons, Città Di Messina 5

Brescia 4

Soverato 3

Bologna, Padova 1

Como, Pescara 0

