Akademia ospita la capolista Roma. Pertens: "Lotteremo su ogni punto" - Tempostretto

Si chiude un trittico con la sfida casalinga contro Roma Volley Club: "Sarà emozionante sfidare la prima del girone"

MESSINA – Terzo turno in sette giorni per la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo le lunghe trasferte di domenica scorsa in casa di Vicenza Volley e quella di mercoledì in casa di Montecchio, entrambe perse al tie break, torna a giocare di fronte ai propri tifosi.

Previsto infatti a Messina, domenica alle ore 16, l’arrivo della capolista incontrastata del Girone B, il Roma Volley Club, autentica corazzata che nelle 6 partite giocate sino ad ora ha collezionato l’intera posta in palio (18 punti), lasciando per strada solo 2 set. Silvia Pertens riguardo alle prime due uscite della settimana ha detto: “Punti raccolti in trasferta sono mentalmente importanti”.

Il momento di Akademia

Le ragazze allenate da Coach Breviglieri si approcciano al difficile match di domani rinfrancate dai 2 punti conquistati nelle due trasferte venete, soprattutto quelli ottenuti con grande determinazione in casa della vice capolista Montecchio. Dall’altro lato sarà indispensabile recuperare energie fisiche e mentali: sono ben 10 i set giocati in appena 4 giorni dalle ragazze di Akademia (è la quinta volta su 7 incontri che le messinesi se la giocano fino al tie break) e, di conseguenza, sarà fondamentale farsi trovare pronti soprattutto dal punto di vista mentale, consapevoli di giocare contro un’autentica corazzata.

“I punti che abbiamo raccolto da Vicenza e Montecchio sono mentalmente molto importanti per noi – dichiara pre gara Silvia Pertens, schiacciatrice di Akademia e protagonista di una bellissima prova nel match di mercoledì – Perché dimostrano che siamo in grado di giocare con squadre di alto livello. E sono importanti anche per la classifica: ogni punto che riusciamo a conquistare potrebbe decidere il nostro futuro. La stagione è ancora lunga e si spera che nei secondi turni potremo volgere a nostro favore il risultato finale. È decisamente emozionante giocare contro la leader del girone – così la Pertens sulla partita di domenica contro la capolista – Speriamo di mostrare la nostra migliore pallavolo davanti al pubblico di casa e di lottare duramente per ogni punto. “La palla è rotonda” come si suol dire, quindi tutto è possibile!”.

L’avversario Roma Volley Club

Roma, infatti, è una squadra costruita per vincere, un club dal grande blasone che arriva dalla A1 e che cerca immediatamente di tornare in massima serie. Lo dimostrano i risultati ottenuti sino a questo momento (6 vittorie in 6 gare, delle quali 4 per 3-0 e solo due terminate con il finale di 3-1, quella casalinga contro San Giovanni in Marignano e quella a Marsala) e lo si evince dalla rosa costruita nel precampionato: un gruppo di atlete di altissimo livello. Su tutte spiccano l’opposto albanese Erbilia Bici, con 97 punti all’attivo e più di 10 anni tra A1 ed A2 (Busto Arsizio, Cuneo, Novara, Mondovì e tanti anni anche in prima serie albanese), vincitrica anche di una Coppa Italia e di una Champions League con la maglia di Novara nella stagione 2018/19. Tanta esperienza anche nelle mani della palleggiatrice Marta Bechis: quasi 20 anni nei palcoscenici più importanti Casalmaggiore, Brescia, Caserta, Conegliano, Firenze, in Polonia con Legionowo, Chieri, Novara ed Urbino), Campione d’Italia con Conegliano nel 2018 e nel 2019, vincitrice anche di una Supercoppa Italiana, una CEV Cup ed una Coppa di Lega. Spiccano, poi, i nomi delle due schiacciatrici, la cubana Jessica Rivero (78 punti e tanti anni in giro per l’Europa tra Spagna, Germani e Turchia, oltre ai campionati di A1 ed A2 con le maglie di Mondovì, Brescia e Trentino) e Giulia Melli (66 punti e tante stagioni nelle prime due serie nazionali con il Club Italia Crai, Filottrano, Olbia, Caserta, Trentino e Perugia), la centrale Sofia Rebora (ultime tre stagioni a Roma e prima a Montichiari, Olbia, Trentino e Mondovì) ed il libero classe 1999 Martina Ferrara (giovane ma già con tanti anni alle spalle in massima serie con il Club Italia Crai, Scandicci, Baronissi, Cutrofiano e Casalmaggiore). Tra le file delle ragazze allenate da Coach Cuccarini e dal suo assistente Tortorici non solo nomi di grande esperienza ma anche giovani talenti, come la schiacciatrice classe 2003 Giulia Valerio, proveniente dal vivaio del club romano, ed il libero Sofia Valoppi: anche lei classe 2003, vincitrice di un titolo giovanile nazionale con il Volleyrò nel 2018, gli stessi anni in cui anche le giovani di Akademia Valentina Brandi e Greta Catania militavano per il club laziale.

Come assistere alla sfida

L’ingresso alla partita sarà consentito tramite abbonamento o acquistando il tagliando per il singolo match (online al link https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-desi-shipping-akademia-sant-anna.html, presso i punti vendita autorizzati Posto Riservato oppure presso la biglietteria del Palazzetto Polivalente (apertura biglietteria alle ore 14.30 di domenica 27 novembre). Per i tifosi a casa, invece, a partire dal 24 novembre scorso le partite saranno visibili esclusivamente tramite abbonamento sulla piattaforma volleyballworld.tv (abbonandosi con il promocode “Messina10” sarà possibile anche ottenere uno sconto del 10% sull’abbonamento).

