Akademia prosegue a costruire il nuovo attacco, arriva la laterale Rossetto - Tempostretto

Altra bocca di fuoco a disposizione per coach Fabio Bonafede, la veneta ha disputato le ultime tre stagioni tra Martignacco e Talmassons

MESSINA – Un altro ingaggio di grande spessore per il club messinese che con Aurora Rossetto, classe ’97 originaria di Cittadella (PD), aggiunge tanti centimetri (ben 190) e tanti punti ad un reparto che già si era arricchito con gli innesti importanti di Kelsie Payne e Jessica Joly.

Il profilo di Rossetto

Preziosa in fase di ricezione, dotata di grande tecnica e di tanta personalità, fa dei fondamentali di attacco e di muro il proprio punto di forza, oltre ad aver dimostrato nel tempo grande adattabilità, essendo stata impiegata all’occorrenza anche nel ruolo di opposto, Cresciuta nella Pool Patavium Padova, la formazione pallavolistica giovanile di Aurora si sviluppa soprattutto nei due anni vissuti tra l’Anderlini Modena – dove nella stagione 2014/2015 disputa la serie B2 e il campionato di categoria Under 18 – e l’Argentario Trento, sempre in B2.

I suoi numeri in carriera

L’anno successivo torna a Padova, in B1, prima con l’Amat e, a seguire, con l’Aduna Volley. Nella stagione successiva Aurora si accasa al Volley Pordenone, ancora in B1 per poi approdare alla Volley Noventa e, di lì a poco, esordire in serie A2 nel campionato 2020/2021 con la maglia di Martignacco. Nel centro friulano – dove gioca anche la nuova compagna di Akademia, la centrale Dalila Modestino – si ferma due stagioni, dimostrando fino in fondo le proprie notevoli qualità. Il campionato appena concluso l’ha vista recitare un ruolo da protagonista con Talmassons, squadra con la quale ha registrato a fine stagione uno score di 30 partite giocate tra Campionato, Coppa Italia e Play Off promozione, e 271 punti (230 in attacco, 6 ace, 35 muri).

Roster Akademia 2023/2024

Di seguito tutti i movimenti ufficiali comunicati dalla società ad oggi:

In entrata

Palleggiatore: Giulia Galletti

Opposto: Kelsie Payne

Schiacciatrice: Jessica Joly, Aurora Rosssetto

Centrale: Melissa Martinelli (conferma), Valentina Mearini (conferma), Greta Catania (conferma), Dalila Modestino.

Libero: Sara Ciancio (conferma), Mariana Maggipinto.

In uscita

Palleggiatore: Margherita Muzi, Valentina Brandi.

Opposto: Aurelia Ebatombo, Barbara Varaldo.

Schiacciatrice: Madelyn Robinson, Giorgia Silotto, Valentina Martilotti.

Libero: Giorgia Faraone, Michela Pisano.

