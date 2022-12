Sul mercato Akademia. Arriva Melissa Martinelli, saluta Silvia Pertens - Tempostretto

Nuova centrale in casa Akademia Sant'Anna con esperienza decennale in Serie A. Silvia Pertens va via e libera un posto "straniera"

MESSINA – Settimana di riposo per la Desi Shipping Akademia Messina che questo weekend osserva il turno di stop programmato dal calendario, prima di rituffarsi nel campionato e mettere nel mirino il match casalingo del 26 dicembre contro Soverato (Cittadella Sportiva Universitaria, ore 17), prima partita giornata del girone di ritorno.

Ma, mentre sul campo le ragazze allenate da coach Breviglieri hanno modo di rifiatare e lavorare in vista del prossimo incontro, il board di Akademia non si ferma assolutamente e, tornato sul mercato, si regala un grande colpo: è in arrivo a Messina, infatti, la top player Melissa Martinelli. Al contempo la società peloritana saluta Silvia Pertens, la Desi Shipping Akademia Messina infatti comunica ufficialmente la sospensione del rapporto sportivo con la schiacciatrice estone.

Questo presuppone che la squadra cara al presidente Costantino, tramite il suo direttore sportivo Giuseppe Venuto, interverrà sul mercato per portare in riva allo Stretto una nuova giocatrice straniera. Visto che il regolamento permette di tesserare soltanto due pallavoliste non italiane, l’altro posto è attualmente occupato da Aurelia Ebatombo.

Chi è Melissa Martinelli

Centrale romana, classe 1993, la Martinelli vanta una lunghissima esperienza in Serie A2 ed alcuni campionati importanti in Serie A1, come quello che ha vissuto nella prima parte di questa stagione indossando la maglia della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia.

Il nuovo acquisto del club caro al Presidente Costantino sarà presentato in conferenza stampa martedi 20 dicembre 2022, alle ore 11.30, presso la sala stampa del Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria.

Va via Pertens

“Posto 4” classe 1998, la Pertens è arrivata in riva allo Stretto ad inizio stagione per affrontare insieme al team caro al Presidente Costantino questa nuova e storica stagione in Serie A2. Dopo le prime 10 giornate di campionato che hanno chiuso il girone d’andata, il club messinese ha deciso di cambiare i piani per quanto riguarda quella “porzione” di campo e, quindi, il board di Akademia ha deciso di risolvere l’ingaggio della Pertens cercando qualche altro profilo sul mercato. Ringraziandola per l’impegno profuso in questi mesi di lavoro in riva allo Stretto, la Desi Shipping Akademia Messina augura a Silvia le migliori fortune personali e professionali.

Purtroppo non esaltanti i numeri di Silvia Pertens in maglia Akademia. La schiacciatrice estone ha probabilmente reso meno di quanto ci si aspettava: 73 punti in 10 partite in cui è sempre partita nello starting six della squadra. Numeri inferiori a quelli dell’opposto Ebatombo (137), e ci sta, numeri inferiori a quelli della compagna di reparto Martilotti (113), ma inferiori, anche se solo di uno a quelli di Ambra Composto (74), centrale che ha giocato 9 partite in campionato.

