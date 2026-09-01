Akademia Sant’Anna ha un nuovo title sponsor per la prossima stagione

La prima squadra cittadina di volley femminile insieme ad un'azienda siciliana, l'unione accomunata dalla visione del territorio e del futuro

MESSINA – Non è soltanto un accordo tra un’azienda e una squadra, ma l’incontro tra persone, storie e valori che hanno scelto di camminare nella stessa direzione. È da qui che prende forma il nuovo percorso che, nella stagione sportiva 2026/27, unirà Akademia Sant’Anna e Cosedil S.p.A., nuovo “Title Sponsor” del club messinese impegnato nel campionato nazionale di Serie A2 femminile.

Un legame che mette insieme sport e impresa, persone e territorio, partendo da un principio comune: i risultati più importanti non si improvvisano. Si progettano, si costruiscono nel tempo e poggiano su fondamenta solide. “Costruiamo il tuo domani”, il claim che accompagna Cosedil, assume così nello sport un significato ulteriore. Costruire significa avere una visione, investire nelle persone, valorizzare il talento, assumersi responsabilità e lavorare ogni giorno perché ciò che oggi è un progetto possa diventare il risultato di domani. È la stessa logica che accompagna una squadra nel proprio percorso.

Cosedil e Akademia insieme

Da una parte Cosedil S.p.A., realtà imprenditoriale siciliana che ha costruito la propria storia attraverso generazioni, competenze e capacità di guardare avanti. Dall’altra Akademia Sant’Anna, società che continua a investire nella crescita del proprio progetto sportivo, nel rapporto con Messina e la Sicilia e nella valorizzazione delle persone che ne fanno parte.

Due mondi apparentemente differenti che trovano proprio nel verbo “costruire” uno dei principali punti d’incontro. “Non cercavamo semplicemente un nome da affiancare al nostro, ma un partner con cui condividere un percorso” – ha dichiarato il Presidente di Akademia Sant’Anna, Fabrizio Costantino –. In Cosedil abbiamo trovato una realtà che interpreta valori nei quali ci riconosciamo: cultura del lavoro, attenzione alle persone, responsabilità, capacità di programmare e forte legame con il territorio. Il Title Sponsor rappresenta naturalmente un sostegno fondamentale per una società sportiva, ma vorremmo che questa partnership riuscisse ad andare oltre. Vogliamo costruire insieme contenuti, iniziative e opportunità capaci di lasciare qualcosa anche al di fuori del campo. La presenza di Cosedil accanto ad Akademia è per noi motivo di grande soddisfazione e, allo stesso tempo, una responsabilità che intendiamo onorare nel migliore dei modi”.

La scelta di Cosedil guarda oltre la singola stagione sportiva, come sottolinea il Dott. Gaetano Vecchio, Consigliere Delegato e Direttore Generale di Cosedil S.p.A. “Per Cosedil diventare Title Sponsor di Akademia nel campionato di Serie A2 femminile significa continuare a dare forza e concretezza al nostro claim, “Costruiamo il tuo domani”, anche attraverso il mondo della pallavolo. È uno sport nel quale crediamo da molti anni e sul quale abbiamo scelto di sviluppare un progetto di lungo periodo”.

“La nostra azienda e il nostro Gruppo – prosegue il Dott. Vecchio – vogliono essere al fianco di una grande idea: contribuire alla crescita e allo sviluppo della pallavolo femminile di livello nazionale proprio in Sicilia. Ringraziamo tutto lo staff di Akademia per il percorso che ci apprestiamo a condividere. Siamo convinti che la stagione 2026/27 potrà regalarci grandi soddisfazioni, non soltanto sul campo: vogliamo avvicinare sempre di più alla pallavolo femminile, ad Akademia e a Messina la, i nostri collaboratori e tutti coloro che sono vicini al mondo Cosedil.”

Non solo la stagione agonistica

Il rapporto tra Cosedil e Akademia non sarà circoscritto alla visibilità legata alla stagione agonistica. La volontà condivisa è quella di sviluppare nel corso dell’anno un percorso capace di mettere in relazione sport, impresa, giovani, formazione, sicurezza, responsabilità sociale e territorio, trasformando alcuni dei valori comuni in iniziative e occasioni di confronto.

Una prima espressione concreta è già realtà. Cosedil ha infatti scelto di affiancare nella stagione 2026/27 due realtà della pallavolo siciliana, Akademia Sant’Anna in Serie A2 e Covei Alus Volley in Serie B2: due progetti differenti per dimensione e categoria, accomunati dall’appartenenza allo stesso territorio e dalla volontà di contribuire alla crescita dello sport siciliano. Il nuovo percorso avrà anche un volto e una storia da raccontare. Nei prossimi giorni, sul canale YouTube ufficiale di Akademia Sant’Anna, sarà pubblicato il secondo episodio del podcast “ONE SHOT – Un volto. Una storia. Dentro Akademia”.

Protagonista sarà il Dott. Gaetano Vecchio, Consigliere Delegato e Direttore Generale di Cosedil S.p.A. Un confronto che permetterà di andare oltre ruoli e definizioni per conoscere più da vicino la persona, la storia e alcuni dei valori che accompagnano il percorso di chi oggi guida l’azienda. Perché prima ancora dei marchi, delle aziende e delle squadre ci sono le persone. Ed è con le persone che si comincia a “costruire il domani”.