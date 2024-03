Akademia si vendica, San Giovanni piegata in tre set al PalaRescifina

Matematico il terzo posto in classifica per Città di Messina. Agganciata Busto Arsizio in seconda posizione che ha però una partita in meno

MESSINA – Penultima sfida casalinga della pool promozione che vede Akademia vincere per tre set a zero come la settimana scorsa contro Montecchio. Questa volta la partita contro San Giovanni in Marignano era più sentita perché all’andata era arrivata la sconfitta più pesante subita da Città di Messina in Emilia Romagna, c’era quindi anche una certa voglia di rivalsa nel gruppo peloritano.

Per gli ospiti di coach Bertini sestetto di partenza con Turco al palleggio e Giacomello suo opposto, in posto 4 Nardo e Ortolani, centrali Consoli e Parini con Caforio libero. Coach Bonafede risponde con Galletti-Payne sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici Battista e Rossetto, centrali Martinelli e Modestino con libero Maggipinto. In panchina come secondo libero Aurora Ruggeri classe 2009. Top scorer del match Payne e Nardo che chiudono entrambe a 17 punti. In doppia cifra anche Battista e Rossetto, quest’ultima eletta mvp del match.

In classifica Akademia quindi risponde alla vittoria di Macerata ed è certa di chiudere al terzo posto, prima dello scontro diretto di settimana prossima proprio a Macerata, può giocarsi il secondo posto con Busto Arsizio a quota 59 punti come Akademia ma giocherà alle ore 20 la sua partita di questo turno.

Akademia Città di Messina – San Giovanni in M.no 3-0

Inizio punto a punto tra le due squadre senza che nessuno riesca a prendere vantaggio. IL break arriva dal 4-4, prima l’attacco vincente di Payne poi l’ace di Battista con la palla che tocca il nastro e muore per il 6-4. Arrivano quattro punti consecutivi della formazione ospite che torna avanti ma polemiche su una chiamata di Ortolani, coach Bonafede protesta e l’arbitro Di Bari lo sanziona con un cartellino giallo. Reazione immediata di Akademia che con muro e poi attacco di Modestino torna avanti, il break lo firmano Payne e Rossetto per l’11-8 e la panchina di San Giovanni spende il primo time out. Al rientro prende il largo Messina che tocca il +6 con l’ace di Rossetto e arriva immediato anche il secondo time out per gli ospiti. Un doppio muro di Martinelli manda Messina sul 20-12 e coach Bertini nel frattempo cambia regista, dentro Ghibaudo e fuori Turco che riceve consigli preziosi in panchina. Peloritane lanciate alla conquista del primo set con Payne che mette a terra la palla del 24-16, l’errore di San Giovanni in Marignano consegna subito il parziale a Messina.

Il secondo inizia con lo stesso sestetto per Akademia, mentre San Giovanni lascia in regia Ghibaudo. Subito break per le ospiti che provano a fare corsa di testa sullo 0-2, il primo tempo di Martinelli e il muro di Payne ricuciono il break di distanza portando il match in parità 3-3. Due errori di Battista al servizio prima e con la ricezione abbondante poi rimettono avanti le romagnole, la stessa numero uno giallorossa e l’ace di Modestino riportano la parità sull’8-8. Nuovo allungo di San Giovanni con a segno Nardo, Parini e Ortolani mischiato ad un po’ di confusione in difesa dalla parte messinese così coach Bonafede sul punteggio di 8-11 chiede time out. A interrompere il momento negativo ci pensa Payne con una pipe da seconda linea che passa sopra le mani del muro a tre ospite. Poi due punti di pura intelligenza di Rossetto, che prima passa al lato del muro e poi lo beffa con un pallonetto, portano Città di Messina sotto di uno sul 12-13 e tocca alla panchina ospite chiedere time out. Pausa che ha fatto male ad Akademia che perde tre punti consecutivi con troppa facilità e coach Bonafede interrompe il gioco e non avrà più time out a disposizione. Dimezza lo svantaggio Messina fino al 17-19 e coach Bertini, quasi come fosse una partita a scacchi, spende anche lui il secondo time out del parziale. Al rientro muro di Battista e San Giovanni mette dentro anche una giocatrice difensiva, Meliffi, per rafforzare la ricezione, ma il mani out di Battista riequilibra la contesa sul 20-20. Il break arriva per Messina, Battista vincente e poi i muri di Rossetto e Martinelli per il 24-21. Prime due chance cancellate, sulla terza Ortolani manda out direttamente il servizio.

Sestetti confermati ad inizio terzo set e Akademia che dopo l’errore in battuta di Rossetto trova tre punti consecutivi. Sale fino al 5-2 la formazione di casa e le romagnole provano a rientrare ma il muro di capitan Martinelli permette di tenere il break di vantaggio 7-5, ma immediata la reazione ospite che con Ortolani in battuta trova un break di tre punti e si porta avanti. Tutto da rifare con gli scambi che si allungano e le squadre che in questa fase provano ad imporsi aumentano l’intensità. Da questa battaglia esce meglio San Giovanni che scappa 11-14 e coach Bonafede interrompe il gioco. Al rientro coach Bonafede rinforza la seconda linea con l’ingresso di Ciancio per Battista presa di mira dalle avversarie in battuta. L’ace di Martinelli guida la rimonta delle padrone di casa che con l’errore di Ortolani tornano il parità 17-17, panchina di San Giovanni che chiede time out. Al rientro si prosegue punto a punto fino al 21 pari, l’errore in battuta di Parini e l’attacco vincente di Rossetto valgono il break per Messina e immediato time out ospite. Al rientro palla a terra di Payne e primo di tre match point, annulla Consoli il primo, torna Turco per il servizio, ma nuovamente Payne mette giù il punto finale.

Tabellino

Risultato finale: 25-16, 25-23, 25-22.

Durata: 21′, 27′, 29′.

Mvp: Aurora Rossetto, schiacciatrice di Akademia Città di Messina.

Arbitri: Pierpaolo Di Bari & Nicola Traversa.

Akademia Città di Messina: Battista 14, Martinelli 6, Catania ne, Ciancio 0, Modestino 7, Felappi ne, Mearini ne, Payne 17, Joly ne, Rossetto 12, Maggipinto 0, Galletti 1, Michelini ne, Ruggeri ne.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

San Giovanni in M.no: Ortolani 12, Cabassa ne, Salvatori 0, Cangini ne, Ghibaudo 1, Consoli 7, Saguatti ne, Parini 7, Meliffi 0, Giacomello 5, Turco 0, Caforio 0, Pecorari ne, Nardo 17, Urbinati ne.

Allenatore: Matteo Bertini. Assistente: Alessandro Zanchi.

