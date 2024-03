Akademia Sport & Musica, tutto pronto per il triplo evento di sabato

Si inizia la mattina con il Sitting Volley, concerto di 45 minuti di Rosa Chemical nel riscaldamento dell'ultima della pool promozione tra Città di Messina e Mondovì

MESSINA – Quella di sabato, prima di Pasqua, sarà una giornata importante sportivamente per Akademia Città di Messina. La formazione che è ormai proiettata ai playoff chiuderà la seconda fase del campionato in casa contro Mondovì ore 16, durante il riscaldamento delle atlete si esibirà Rosa Chemical dalle ore 15 mentre al mattino spazio, a partire dalle ore 11, per la disputa della tappa promozionale di Volley S3, la disciplina Sitting Volley paralimpica, e ci sarà spazio anche per giochi per i più piccoli.

L’iniziativa, denominata “Akademia Sport and Music” e realizzata in collaborazione con il Comune di Messina, viene presentata così dal presidente della squadra Fabrizio Costantino: “Sabato 30 Marzo avremo il piacere di ospitare Rosa Chemical durante il pre-gara, con l’obiettivo di divertire il pubblico e caricare tutti i presenti. E’ qualcosa che non si è mai visto prima in una gara di volley in serie A e, sono convinto, che sarà un successo. Quando si unisce lo sport alla musica lo spettacolo è assicurato”.

“Abbiamo pensato di rendere questa una giornata di festa realizzando anche un Village fuori dal Palazzetto dove coinvolgere insieme alla Fipav Messina, società, atleti, famiglie che potranno divertirsi giocando a pallavolo insieme ai gonfiabili del “Neverland” e, soprattutto, con i ragazzi del Sitting Volley che, a breve, parteciperanno al primo campionato regionale. Una grande festa prima fuori dal campo e, dopo, spostandoci all’interno del palazzetto con la musica e la partita della nostra squadra”, conclude il presidente Costantino.

Info logistiche

Per l’occasione, chi si recherà al palazzetto, potrà usufruire gratuitamente del servizio navette di ATM dallo Zir al “PalaRescifina” dalle 12 fino alle 15 e, al ritorno, dalle 17 alle 19:30. Per chi arriverà al “PalaRescifina” con la propria vettura, sarà possibile parcheggiare allo Stadio San Filippo. Previsto un servizio navetta verso il palazzetto e viceversa, offerto dall’azienda Zancle757 di Rocco Finocchiaro tra gli sponsor dell’iniziativa.

Il prossimo appuntamento con “Akademia Sport and Music” sarà in programma domenica 7 Aprile alle 16, in occasione della semifinale dei playoff, con lo showcase di Dargen D’Amico. Per i due eventi sarà possibile acquistare i biglietti singoli (14 euro ridotto fino a 17 anni o intero 19 euro dai 18 anni in su) per il 30 marzo o il 7 aprile. Ancora i mini abbonamenti (22 euro ridotto fino a 17 anni o 28 euro dai 18 anni in su), al botteghino del “PalaRescifina”.