Akademia vola a Busto Arsizio per rifarsi immediatamente - Tempostretto

MESSINA – A poche ore dalla sconfitta con Perugia, l’Akademia Città Di Messina tornerà in campo a Busto Arsizio nel secondo turno infrasettimanale stagionale. Appuntamento al “PalaBorsani” domani, ore 20:30, per un nuovo match a distanza ravvicinata con un’altra big del Girone A, avanti di 2 lunghezze rispetto alle peloritane.

La prima sconfitta interna stagionale ha fornito alle ragazze di coach Bonafede un’opportunità di riflessione e verifica utili per ripartire, sin dalla gara serale con Busto, con maggior convinzione e consapevolezza dei propri mezzi. Nessun precedente tra le due formazioni. L’incontro sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma web volleyballworld.tv, semplicemente registrandosi alla piattaforma.

L’avversario Busto Arsizio

La formazione lombarda, dopo l’ottavo posto conquistato in poole promozione nella scorsa stagione, ha costruito un organico per provare la scalata in A1. Prima della sconfitta maturata al “PalaBarton” di Perugia, solo vittorie per le cocche, a fronte di appena un set al passivo contro i diciotto vinti. Nel turno di domenica scorsa è arrivato un successo al tie-break sul campo della Volley Soverato, dopo essere andate sotto 2-0 e vinto il terzo parziale ai vantaggi; dimostrazione che il 3-0 contro la Bartoccini ha lasciato il segno, ma anche della forza di questo complesso di atlete, capace di operare un totale ribaltamento di risultato su un campo ostico come quello di Calabria.

Del roster della precedente stagione confermate la centrale Viola Tonello, l’opposto Elisa Zanette, il giovanissimo libero Giulia Osana, mentre è rientrata alla base, dopo l’esperienza in B1 a Piacenza, l’opposto Lara Del Core. Dieci i nuovi innesti in casacca rosso-nera. Dal Sassuolo ingaggiata la schiacciatrice Valentina Pomili, dall’Olbia la palleggiatrice Francesca Bresciani, dal Lecco la schiacciatrice Maddalena Citterio e il libero Ilaria Bonvicini. Dalle farfalle dell’UYBA in A1 prelavata la palleggiatrice Sofia Monza, mentre arriva dal Brasile la schiacciatrice Lana Silva Conceicao, lo scorso anno in Polonia ma già in passato in A2 con San Giovanni in Marignano e Talmassons. Da Vallefoglia in A1 all’ambiziosa Busto, la centrale Eleonora Furlan, mentre la schiacciatrice croata Lea Cvetnic, dopo aver condotto Brescia ad un passo dalla promozione, ha deciso di riprovarci proprio con la Futura. Chi, invece, il salto in A1 è riuscito a compierlo è la centrale Sofia Rebora; centrata la massima serie con la Roma Volley Club. Completa il già folto organico la giovane schiacciatrice, Teresa Maria Bosso, scuola Novara.

In panchina, squadra affidata all’head coach Daris Amadio, alla seconda stagione con le cocche, dopo tre a Marsala e una a Montecchio. Suo vice è Mauro Tettamanti, tornato dall’esperienza a Casalmaggiore, mentre i ruoli di scoutman e assistente sono ricoperti rispettivamente da Alessandro Parise e Davide Barella.

La situazione nel girone A

Questi gli altri incontri del Girone A della nona giornata: Perugia-Como, Talmassons-Brescia, Bologna-Soverato, Padova-Pescara.

Classifica: Perugia 22, Busto Arsizio 20, Città Di Messina 18, Talmassons 17, Brescia 15, Como 12, Bologna 8, Soverato 7, Padova 1, Pescara 0

