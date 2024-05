Al Castello di Milazzo una caffetteria e una sala ristoro

Nuovi servizi al Castello di Milazzo. Il Comune punta alla realizzazione di un bar e un punto ristoro all’interno della cittadella fortificata

MILAZZO – Il Castello di Milazzo potrebbe proporre nuovi servizi. Il Comune punta alla realizzazione di un bar e di un punto ristoro, da ospitare presso l’edificio Cavaliere e la Cinta Aragonese.

Avviata una manifestazione d’interesse, a solo scopo conoscitivo, per l’affidamento in convenzione dei locali. Tra i servizi previsti, la vendita da asporto e consumo sul posto durante l’orario di apertura del Castello di bibite, bevande calde e fredde, panini, gelati, dolci e prodotti che prevedono operazioni di preparazione minime.

«Il nostro obiettivo -dichiara il sindaco Pippo Midili- è consentire a chi visita la nostra cittadella fortificata di poter fruire dei servizi, come avviene già in quasi tutti i Castelli italiani, penso a Ferrara e ancora più d’Europa (Schonbrunn a Vienna) e così dopo i gadget per coloro che vorranno portare a casa un souvenir di Milazzo, abbiamo pensato al polo enogastronomico da realizzare in un’ala suggestiva del maniero, che ben si presta a questa attività, come dimostrato in occasione di alcuni eventi convegnistici e quando abbiamo organizzato il “Milazzo gourmet”».