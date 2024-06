Irccs Bonino-Pulejo e Avis insieme per la donazione di sangue: “Messina cresce”

Mancano diverse migliaia di sacche nonostante la crescita del numero di donatori e una sensibilità sempre maggiore da parte dei messinesi

MESSINA – E’ stato un successo l’appuntamento con la donazione di sangue organizzato al presidio ospedaliero Piemonte dall’Irccs Bonino-Pulejo e dall’Avis Messina, in occasione della giornata mondiale della donazione che si è tenuta ieri, 14 giugno, ma soprattutto dell’arrivo dell’estate, stagione che solitamente rappresenta il picco massimo dell’emergenza sangue non soltanto in città ma anche a livello regionale e nazionale.

Un’iniziativa fortemente voluta dai vertici dell’Irccs Bonino-Pulejo, dal manager Maurizio Lanza, ieri impegnato ad un appuntamento simile all’AOU G. Martino, al direttore scientifico Angelo Quartarone, fino alla direttrice amministrativa Maria Felicita Crupi e al dirigente medico di Anestesia e rianimazione Salvatore Leonardi. Presenti anche i vertici dell’Avis, il presidente Basilio Buttà con lo staff guidato da Giovanna Mangano, che hanno lavorato insieme all’unità operativa guidata dalla dottoressa Lorenza Mazzeo, le dottoresse Maria Catena Aloisi, Vivienne Di Dio, Margherita La Monica e Francesca Anastasi.

Crupi: “L’estate è sempre un’emergenza”

La direttrice amministrativa Crupi: “Manca sangue in corrispondenza del periodo estivo e questo è il motivo per cui noi organizziamo ogni anno, due volte l’anno, la raccolta. Oggi è andata molto bene, c’è stata una grande risposta e puntiamo ad alzare sempre di più l’asticella. Raccomandiamo sempre anche a chi effettua il pre-ricovero per eventuali interventi chirurgici a recarsi al laboratorio d’analisi per donare il sangue. Molti interventi purtroppo saltano per la mancanza di sangue, specialmente in questo periodo”.

Leonardi: “Donare sangue è importantissimo”

E a partecipare sono stati in tanti, come ha spiegato il dottore Leonardi, che ha ringraziato “tutti gli operatori che oggi sono stati qui a donare. Parliamo di persone di ogni tipo, dai primari alla sicurezza con gli operatori delle varie ditte di sicurezza, ma anche studenti e studentesse di medicina che hanno partecipato attivamente, oss e operatori non in turno. Ricordiamo sempre che mancano migliaia di sacche l’anno. E per far capire quanto siano importanti basti pensare che c’è chi ne ha bisogno sempre per terapie croniche ma anche per le emergenze o per gli interventi chirurgici. Messina e tutta la Sicilia sono in un momento di stress da questo punto di vista”.

Leonardi ha poi lanciato un appello: “L’Irccs lo troverete sempre qui a fare questo, saremo sempre pronti per la donazione. E ne approfitto per ringraziare le donne e gli uomini dell’unità operativa guidata dalla dottoressa Lorenza Mazzeo, che sono sempre pronte a dare una grande mano per questo tipo d’attività”.

Buttà: “C’è stata una crescita ma dobbiamo fare di più”

Il presidente di Avis Messina, Basilio Buttà, ha affermato: “Negli ultimi due anni c’è stata una crescita nella raccolta di sangue. I segnali sono positivi e stiamo continuando a crescere. Numericamente si parla di circa 900 sacche in più l’anno. Quest’anno siamo intorno alle 150-200 sacche inpiù rispetto al 2023 nello stesso periodo. Il trend è in crescita e la popolazione diventa sempre più sensibile al tema, ma ovviamente la necessità c’è sempre e il numero di sacche che servirebbe per raggiungere l’autonomia, l’autosufficienza, è ancora importante perché ne mancano varie migliaia. Iniziative come quella di oggi sono importanti, così come le altre che organizziamo, per sensibilizzare sulla donazione”.

L’appello Avis anche a medici e infermieri

Avis, la cui sede è in via Ghibellina 150/i, in pieno centro a Messina, fa iniziative di ogni tipo durante l’anno. Ma il presidente ha ricordato anche che “il centro è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato e la prima domenica del mese, quindi la nostra attività continua sempre. Abbiamo fatto attività nelle scuole, nelle caserme, oggi qui con l’Ircss Bonino Pulejo al presidio ospedaliero Piemonte. La nostra necessità è di aumentare queste iniziative e per farlo serve un maggior numero di medici e infermieri. Il personale sanitario formato è un aspetto fondamentale quindi stiamo cercando di incrementare il nostro organico per essere sempre più efficienti”. E in tal senso, per eventuali candidature, basta inviare una mail a presidenza@avismessina.org o recarsi, appunto, in sede.