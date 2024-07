Al Centro Commerciale Tremestieri arrivano le Tartarughe Ninja e le Olimpiadi in diretta

Il programma delle iniziative

Anche l’estate è una bella stagione da vivere con shopping ed eventi al Centro Commerciale Tremestieri. Dopo il successo della scorsa settimana di Meet & Greet con Paw Patrol la serie amata dai bambini di tutto il mondo sabato 27 luglio e domenica 28 arriveranno altri amatissimi personaggi: le celebri Tartarughe Ninja.

Per tutti i bambini e per i tanti giovani che li hanno amati in tv si preparano epiche avventure con gli indimenticati Leonardo, Donatello e Raffaello.

Con i mitici personaggi alle 17,30, 18,30 e 19,30 sarà possibile scattare foto e fare tanti selfie e trascorrere momenti in allegria con gli eroi dei celebri episodi trasmessi negli anni 90.

E non è finita. Tutti gli appassionati del grande sport, durante gli orari di apertura del Centro, potranno assistere alle gare delle olimpiadi di Parigi che già nel fine settimana saranno proposte in diretta sullo schermo gigante montato al piano terra del Centro Commerciale Tremestieri.

Un’opportunità unica questa che il Centro vuole offrire a tutti i visitatori per non perdere neppure un istante delle gare più importanti che vedranno in gara non solo gli azzurri ma anche gli atleti internazionali più forti e più conosciuti delle varie discipline sportive.

Infine importanti novità attendono nei prossimi mesi il Centro Commerciale Tremestieri all’interno del quale a breve arriverà ICON Palestre il celebre marchio nazionale del fitness che tanto successo riscuote in numerose regioni italiane e finalmente arriverà a Messina.

In fase di progettazione anche una “Piazza dei Sapori” con diverse tipologie di ristorazione pensate per i giovanissimi e per gli adulti, un modo questo per vivere a 360 gradi l’atmosfera del Centro Commerciale Tremestieri.