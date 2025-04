A volte l'inciviltà diventa un pericolo

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Così no. Furgone parcheggiato in prossimità delle strisce pedonali, chi guida non vede né i pedoni né il semaforo. Martedì 14 aprile 2025, ore 10.20. Viale della Libertà”.