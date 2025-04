B Interregionale, messinesi in trasferta per l’ultima giornata della seconda fase

Basket School in trasferta a Molfetta per inseguire i playoff, sfida al vertice tra Milazzo e Monopoli. Castanea salvo chiude a Termoli, Barcellona a Canosa

Ultima partita della seconda fase del campionato di Basket di serie B Interregionale del play-in gold per la Basket School Messina, chiamata a vincere in casa della Virtus Molfetta per mettere al sicuro il piazzamento playoff. Un obiettivo voluto dalla società giallorossa e che darebbe il giusto merito a un gruppo di ragazzi che è sempre stato sul pezzo, al di là di ogni difficoltà. Già certa della terza fase stagionale, ma chiamata ad un impegno di tutto rispetto, la Svincolati Milazzo, seconda in classifica, che giocherà a Monopoli, capolista del play-in gold. Appuntamenti fuori casa anche per Castanea, gialloviola già salvi e primi nel play-in out attesi a Termoli, e Barcellona che vuole migliorare il proprio piazzamento in casa di Canosa.

Sidoti: “Sarebbero playoff meritati”

“Andiamo a Molfetta per vincere – conferma coach Pippo Sidoti, allenatore degli scolari – è una sfida importantissima per noi perché ci potrebbe dare l’accesso ai playoff. Sappiamo pure che ogni partita è difficile e, anche se loro sono tagliati fuori dalla lotta per entrare nelle prime otto posizioni, nessuno vuole perderle: sarà quindi un confronto impegnativo che dobbiamo cercare assolutamente di fare nostro per conquistare questi benedetti playoff che sarebbero meritati. Noi abbiamo lavorato bene durante la settimana, sappiamo che ci giochiamo un traguardo importante e i ragazzi, come hanno fatto per tutto l’arco della stagione, si sono impegnati al massimo, consapevoli che l’obiettivo è a un passo e non lo possiamo mancare”.

Ultima giornata molto interessante, con la corsa per gli ultimi posti per il piazzamento playoff che coinvolge almeno quattro squadre e con tutte le partite che avranno qualcosa da dire ai fini della classifica: “C’è tanto in palio – dice ancora il coach giallorosso – come il primo posto che Milazzo si gioca con Monopoli. Tutte le squadre devono giocare per vincere e per questo è diventato un ultimo turno decisivo per definire le posizioni finali. Saranno sicuramente partite avvincenti e immagino una giornata con tante sorprese”.



Palla a due di Virtus Molfetta-Basket School Messina al PalaPanunzio alle 18,00, con ingresso gratuito. Arbitri dell’incontro Gianmarco Greco di Settingiano ed Eros Marseglia di Mesagne.