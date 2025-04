“Erbacce al campo sportivo Cappuccini”

Il Comune prevede la ristrutturazione dell'impianto ma nel frattempo è giusto provvedere alla manutenzione. In programma l'intervento di Messina Servizi

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vi invio alcune foto del campo sportivo Cappuccini. Tre volte alla settimana porto mio figlio a fare allenamento. Capisco che si corre in pista ma la struttura è abbandonata a sé stessa. L’erba cresce a vista d’occhio e non è uno spettacolo bello da vedere. Grazie come sempre per la vostra attenzione”.

Sappiamo che l’amministrazione comunale ha intenzione di procedere alla ristrutturazione del campo di atletica del Torrente Trapani. Nell’attesa, tuttavia, è senz’altro opportuno garantire la manutenzione ordinaria. Nelle due foto che seguono si possono osservare le condizioni della parte centrale dell’impianto adesso e quando era pulito:

Da noi contatta, l’amministrazione comunale ci informa che è già in programma un intervento di Messina Servizi.