Al mare senza barriere, a Pace il lido a misura di disabile VIDEO - Tempostretto

L’iniziativa di Aias Messina e del lido Mare Beach Club

MESSINA. Un tuffo rigenerante nelle fresche acque dello stretto, un’azione semplice per tutti, ma che diventa difficoltosa e quasi impossibile per chi vive una disabilità motoria. Il centro di riabilitazione Aias di Messina, si occupa tutto l’anno di assistenza neuro-motoria, quest’estate ha deciso di realizzare un progetto che potesse permettere a chiunque di usufruire del nostro mare. È nata così l’iniziativa “Al mare senza barriere”, in sinergia con il lido Mare Beach Club di Pace. Grazie alla disponibilità dei proprietari, sono state apportate delle modifiche alla struttura, rendendola totalmente fruibile a persone in carrozzina e con difficoltà motorie. Sono state abbattute le barriere per rendere fruibili i servizi igienici e gli spogliatoi, e soprattutto sono state create delle passerelle che consentono l’accesso direttamente al mare, anche grazie all’uso della sedia “job”, una carrozzina da mare dotata di ruote galleggianti.

Dei volontari di Aias Messina si occupano dell’assistenza e dell’animazione per grandi e piccoli. L’accesso dei disabili alla struttura, che si trova sulla litoranea nord, è gratuito.