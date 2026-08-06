 Al Parco "Furci Verde" inaugurata la mostra fotografica permanente "Rinascita"

Al Parco “Furci Verde” inaugurata la mostra fotografica permanente “Rinascita”

Redazione

Al Parco “Furci Verde” inaugurata la mostra fotografica permanente “Rinascita”

giovedì 06 Agosto 2026 - 18:00

L'esposizione, a cura dell'AFI011 – Associazione Foto Insieme, è composta da 20 fotografie di altrettanti autori installate su pannelli illuminati

FURCI SICULO – E’ stata inaugurata nel Parco “Furci Verde”, la mostra fotografica collettiva permanente “Rinascita”, realizzata dall’AFI011 – Associazione Foto Insieme e promossa dall’amministrazione comunale di Furci Siculo.

L’esposizione, composta da venti fotografie installate su pannelli illuminati, propone un percorso artistico dedicato al tema della rinascita e della ripresa. Attraverso immagini e linguaggi espressivi differenti, gli autori invitano il pubblico a riflettere sulla capacità di reagire e ricostruire dopo le devastazioni provocate dal ciclone che, lo scorso gennaio, ha duramente colpito il territorio.

FOTO B1 X STAMPA MAX2781

La mostra nasce con l’obiettivo di arricchire il parco di uno spazio culturale e condiviso, creando un itinerario fotografico all’aperto che possa essere fruito da cittadini e visitatori durante tutto l’anno.

L’inaugurazione ha dato il via ad una serie di eventi: dopo il tradizionale taglio del nastro, nella cavea del parco si è tenuta una degustazione guidata di vini autoctoni, seguita dal concerto del gruppo musicale “Il Mito”, per un una serata ricca di emozioni che ha unito arte, enogastronomia e musica in un’unica occasione di incontro e partecipazione.

I partecipanti all’esposizione

Marcella Allegra, Rosa Ariosto, Sergio Balastro, Enrico Borrometi, Massimo Caminiti, Enzo Cavallaro, Valentina Costante, Sharon Donia, Giacomo Galletta, Rosanna Garufi, Nunzia Gentile, Romualdo Lo Conti, Francesca Mirabile Mastroeni, Albino Muscolino, Cristina Pagano, Mario Pollino, Teresa Sentineri, Simone Spadaro, Katia Trischitta, Andrea Zizzo.

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