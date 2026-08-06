Rally Tirreno Messina, pubblicato l’elenco degli iscritti. Tutti i nomi

Si svolgerà in questo weekend, 7-9 agosto, il 23° Rally Tirreno Messina. La partenza notturna a Piazza Duomo e lo spettacolo sulle strade dei Peloritani

MESSINA – Con la pubblicazione dell’elenco iscritti entra nel vivo il 23° Rally Tirreno Messina, appuntamento organizzato da Top Competition che dal 7 al 9 agosto riporterà il grande rally sulle strade dei Peloritani. Saranno 67 gli equipaggi a caccia dei punti della Coppa Rally di 9^ Zona ACI Sport, a cui se aggiungono d9 nel Rally Storico e nelle Auto Classiche, tutti in corsa per il Campionato Siciliano, promosso dalla Delegazione Regionale. Il ritorno delle prove speciali in notturna rappresenta uno degli elementi più attesi di questa edizione, che si presenta con un elenco iscritti di elevato contenuto tecnico e numerosi motivi di interesse in tutte le categorie. Un lavoro meticoloso e preciso all’insegna della solidarietà e della consapevolezza del momento delicato da cui è provata attualmente la città dello stretto.

A pilotare l’ultima vettura “0”, con il delicato compito di confermare le condizioni di sicurezza sul tracciato, sarà Andrea Nucita, il pluricampione italiano e leader del Tricolore Promozione. L’organizzazione ha previsto delle sorprese ed ospiti d’eccezione alla partenza che sarà all’ombra del famoso campanile in Piazza Duomo a Messina nella serata di sabato 8 agosto, con lo start della prima vettura alle 23.15. Il prestigio della storia di una gara e di una città ad alta vocazione automobilistica è completamente riconfermato. Traguardo alle 9.15 di domenica 9 agosto ancora dinnanzi al Duomo di Messina.

I partecipanti al Rally Tirreno Messina

A lasciare per primi la pedana di Piazza Duomo a Messina saranno Salvatore Di Benedetto Cristofolo e Giovanni Lo Verme sulla Skoda Fabia RS Rally2 della EM Management. Al momento il pilota nisseno occupa la seconda posizione della graduatoria assoluta del CRZ 9ª Zona. Dopo di loro scatteranno Andrea Nastasi e Giuseppe Stassi. Il trapanese di Partanna, vincitore in stagione della Targa Florio CRZ, è reduce dal quarto posto conquistato al Rally Valle del Belice. Fra i più attesi il messinese Marcello Rizzo, che ritroverà le strade di casa con la nuova navigatrice laziale Sofia D’Ambrosio, deciso a confermare il rendimento sempre positivo nelle gare messinesi. Giuseppe Oieni, con Vincenzo Pino, sulla Skoda Fabia RS Rally2 della AF Sport, prosegue il proprio apprendistato con la vettura della casa boema dopo le prime convincenti apparizioni, mentre l’esperto pilota laziale Andrea Minchella, affiancato da Gianandrea Pisani, sarà per la prima volta al via sulle prove speciali peloritane. Completano il qualificato gruppo delle vetture a marchio boemo Giovanni Celesti, con Fabio De Domenico, e Giuseppe Messina, con Simone Messina, equipaggio di Rometta, oltre a Maurizio Messina appena rientrato dal Rally del Piemonte dove ha navigato Andrea Nucita. Qui passa al volante e sarà affiancato da con Igor Fedele.

Maurizio Rizzo, insieme a Massimo D’Angelo, saranno gli unici interpreti della spettacolare Citroën DS3 di classe N5 Nazionale. Grande attesa anche per la lotta fra le due ruote motrici. Nella Super 1600, riflettori puntati sul veloce “scalatore” Marco Nicoletti, affiancato da Salvatore Cancemi sulla Renault Clio S1600 della EM Management, chiamato al confronto con Mariano Bruno, che dividerà l’abitacolo della Fiat Punto S1600 con la figlia Giorgia Maria Bruno. Tra le Rally4, con le Peugeot 208 GT Line, Alessio Profeta, con Marina Altamonte, sarà al via con la vettura dell’Island Motorsport alla ricerca di un risultato importante per tornare a sorridere. A contendergli il successo saranno il santateresino Michele Coriglie, con Fulvio Lombardo, e ancora Rosario Cannino, affiancato da Michele Castelli, sulla stessa vettura al debutto stagionale dopo l’ottimo 2025, Giuseppe Nicoletti, con Sergio Raccuia, esperti alfieri della EM Management, e Claudio Greco, navigato da Giuseppe Pergolizzi, per la Nebrodi Racing, attualmente secondo nella graduatoria della categoria e primo tra gli Under 25. Completeranno il confronto gli equipaggi Briguglio-De Luca Gaglio, Liotta-Liotta e Pateriniti Barbino-Furnari, tutti su Peugeot 208 GT Line Rally4. Orazio Messina, con Pietro Barbera, sarà invece al via con l’unica Lancia Ypsilon Rally4.

Non meno interessante si preannuncia la Rally4-R2, riservata alle vetture aspirate, dove il nisseno Michele Cortese, con Paolo Guttadauro, sulla Peugeot 208 VTi proverà a confermare il brillante momento di forma trovando sulla propria strada l’Under Marco Cannino, affiancato da Giuseppe Buscemi, e l’esperto Franco Alibrando, con Vincenzo Aprile, sempre sulla berlinetta francese. A completare il gruppo anche Gaspare Saija, con Alessia Saija, e Sergio De Leo, navigato da Danilo Scaglione, tutti su Peugeot 208 VTi, oltre all’equipaggio Cutrona-Cutrona sulla Ford Fiesta Rally4-R2.

Anche la Rally5, nella sfida fra le Renault Clio, promette un confronto di assoluto interesse tra i migliori della classe Mario Migliore e Salvatore Alessandria, vincitori a Caltanissetta, Domenico Morreale, con Giuseppe Scolaro, Carmelo Garufi, affiancato da Diego Cardone, e gli altri specialisti della categoria. Tra i nomi più attesi figura però Alessio Pollara, navigato da Gaspare Beninati, che continua a dimostrare una straordinaria facilità di adattamento passando con disinvoltura dalle Rally2 alle Rally3, dalle Rally4 fino alla Rally5, vettura propedeutica ma estremamente competitiva con la quale il giovane equipaggio siciliano punta ancora una volta a inserirsi tra i protagonisti. Completeranno la categoria gli equipaggi D’Angelo-Celi e De Marco-De Marco, tutti sulle Renault Clio Rally5.

Ricchi di contenuti anche i gruppi riservati alle vetture di produzione. Nella RS Plus 2.0 saranno osservati speciali Angelo Onofrio Sturiale, con Giulia Gentile, sulla Renault Clio 16V, e i fratelli Francesco Miuccio, con Jessica Miuccio, anch’essi sulla Renault Clio 16V, rispettivamente secondi e terzi nella graduatoria della Coppa Rally di Zona. In N3 si rinnova il confronto tra Giovanni Catania, con Roberto Interdonato, Nazareno Pellitteri, affiancato da Michele Lo Monaco, oltre agli equipaggi Previti-Campagna e Filippini-Costantino, tutti su Renault Clio RS. Nelle combattute RS Plus 1.6, N2 e RS Plus 1.4 saranno numerosi i piloti locali intenzionati a mettersi in evidenza. Tra questi il leader della RS Plus 1.4, Stefano Velardi, con Vincenza Velardi, sulla Peugeot 106.

A completare il programma della manifestazione saranno il 7° Rally Storico Tirreno Messina, con sei equipaggi iscritti, e la gara riservata alle Auto Classiche, che vedrà al via tre equipaggi, confermando la capacità del Rally Tirreno Messina di unire il fascino delle competizioni del passato allo spettacolo del rally moderno.