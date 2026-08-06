Operaio milazzese muore a Carrara schiacciato da lastre di marmo

Nuova morte sul lavoro. L'incidente in cui ha perso la vita Aldo Gullotti è avvenuto ieri

Aveva 44 anni ed era un operaio esperto. Il milazzese Aldo Gullotti è morto ieri a Carrara per un incidente sul lavoro. Per cause da accertare sarebbe rimasto schiacciato sotto delle lastre di marmo. Come riporta Ansa, la nuova morte sul lavoro è avvenuta all’interno di un’azienda del settore marmifero. L’allarme è scattato alle 8.18 per un infortunio avvenuto alla ditta Santucci, in via Provinciale Avenza Massa.

Aldo Gullotti era nato a Milazzo nel 1982. Il quotidiano La Nazione parla di un operaio esperto, conosciuto e stimato nel distretto del marmo apuano. Un grande lavoratore che da alcuni anni aveva costruito la sua vita in Toscana, a Massa, dove viveva nel quartiere di Turano insieme alla compagna e al figlio di 10 anni. E rimaneva sempre orgoglioso, come scriveva sui social, delle sue radici siciliane.