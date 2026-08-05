 Al Policlinico la camera ardente per Alessandra Frazzica. Venerdì i funerali al Duomo

Al Policlinico la camera ardente per Alessandra Frazzica. Venerdì i funerali al Duomo

Redazione

Al Policlinico la camera ardente per Alessandra Frazzica. Venerdì i funerali al Duomo

mercoledì 05 Agosto 2026 - 19:26

La direzione aziendale ha messo a disposizione la cappella dell’ospedale per consentire a familiari, amici e cittadini di raccogliersi in un momento di preghiera

MESSINA – Sarà aperta domani, a partire dalle ore 10, nella cappella del Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, la camera ardente dedicata alla giovane Alessandra Frazzica. I funerali si terranno venerdì alle 16.30 in Cattedrale.

La direzione aziendale dell’Azienda ospedaliera universitaria ha deciso di mettere a disposizione la cappella dell’ospedale per consentire a familiari, amici e cittadini di raccogliersi in un momento di preghiera e di commiato.

“Siamo vicini alla famiglia di Alessandra e a quelle di tutte le vittime di questa tragedia – ha dichiarato il direttore amministrativo, Elvira Amata -. Fin dalle prime ore successive al crollo abbiamo condiviso da vicino, insieme alla madre, il difficile percorso vissuto nella speranza di ritrovare Alessandra. Aprire le porte della nostra cappella ci è sembrato il modo più naturale per onorarne la memoria e stringerci attorno ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”.

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