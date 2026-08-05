Calcio, la Jonica annuncia il ripescaggio in Eccellenza

La società pronta ad essere protagonista nel massimo campionato regionale. Il dg Arena: "Vogliamo rappresentare con dignità Santa Teresa e l'intero comprensorio"

SANTA TERESA DI RIVA – La Jonica Fc comunica ufficialmente di essere stata ammessa al campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2026/2027. Un risultato importante, che riporta il club nel massimo campionato regionale dopo una stagione vissuta da protagonista e conclusa con la semifinale playoff, decisa soltanto ai calci di rigore. Il ripescaggio rappresenta il riconoscimento del percorso costruito dalla società, dello straordinario impegno dei calciatori e dello staff tecnico e del sostegno ricevuto da tifosi, famiglie, sponsor e da tutto il territorio.

La società, guidata dal presidente Roberto Cosentino, aveva già avviato con determinazione la programmazione della nuova stagione. La squadra ha iniziato la preparazione atletica, mentre la dirigenza continua a lavorare per completare un organico competitivo, composto da importanti riconferme e da nuovi profili di esperienza.

Un traguardo che si aggiunge agli importanti risultati ottenuti dal settore giovanile, con le formazioni Under 15 e Under 17 protagoniste della vittoria dei rispettivi campionati e del salto nelle categorie Élite. La Jonica FC ringrazia l’Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva, le istituzioni sportive, gli sponsor, i collaboratori e tutti coloro che hanno creduto e continuano a credere nel progetto giallorosso.

Arena: “Vogliamo essere protagonisti”

Il direttore generale Danilo Arena dichiara: “Questa notizia ci riempie di orgoglio, ma rappresenta soprattutto il punto di partenza di un nuovo percorso. Abbiamo creduto fin dall’inizio nella possibilità di tornare in Eccellenza e, proprio per questo, abbiamo lavorato con anticipo, serietà e grande determinazione. Il risultato premia il sacrificio della società, dello staff, dei ragazzi e di tutte le persone che non hanno mai smesso di sostenere la Jonica FC”.

“Adesso – prosegue Arena – ci attende un campionato difficile e prestigioso, che affronteremo con rispetto, entusiasmo e consapevolezza. Vogliamo costruire una squadra capace di rappresentare con dignità Santa Teresa di Riva e l’intero comprensorio jonico. Avremo bisogno del calore della nostra gente, della vicinanza degli imprenditori e della partecipazione di tutto il territorio. Non promettiamo facili traguardi, ma garantiamo lavoro, organizzazione e massimo impegno. La Jonica FC è tornata in Eccellenza e vuole restarci da protagonista”.