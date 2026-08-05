Palazzo dei Leoni, si è insediato il nuovo Consiglio metropolitano

Al termine del giuramento l’aula ha osservato un minuto di silenzio per le vittime di Pistunina

MESSINA – Il nuovo Consiglio metropolitano di Messina ha mosso oggi pomeriggio i primi passi a Palazzo dei Leoni. La seduta inaugurale, presieduta dal sindaco metropolitano Federico Basile, ha segnato l’avvio del nuovo mandato dell’assemblea eletta lo scorso 27 luglio, chiamata a rappresentare i Comuni e a definire gli indirizzi sulle principali tematiche di interesse sovracomunale.

Alla prima riunione hanno preso parte tredici dei quattordici consiglieri proclamati eletti, essendo Antonino Foti Cuzzola assente per motivi personali, alla presenza del segretario generale della Città Metropolitana, Rossana Carrubba, che ha rivolto un breve saluto all’assemblea. Un Consiglio che coniuga continuità e rinnovamento: cinque gli amministratori confermati – Giuseppe Crisafulli, Flavio Santoro, Daniela Zirilli, Antonino Russo e Libero Gioveni – e nove i nuovi ingressi, espressione delle diverse realtà comunali del territorio.

La nuova “geografia” dell’assemblea

L’esito della consultazione elettorale ha consegnato un’assemblea articolata sotto il profilo della rappresentanza politica. La lista “Sud Chiama Nord” esprime sette consiglieri: Carmelo Lo Monte, sindaco di Graniti; Flavio Santoro, consigliere comunale di Naso; Giuseppe Crisafulli, consigliere comunale di Milazzo; Daniela Zirilli, consigliere comunale di Villafranca Tirrena; Paolo Alibrandi, consigliere comunale di Messina; Antonino Russo, consigliere comunale di Lipari; Lorenzo Italiano, consigliere comunale di Milazzo.

Per “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” entrano in Consiglio Giuseppe Midili, sindaco di Milazzo; Libero Gioveni, consigliere comunale di Messina; Antonino Foti Cuzzola, consigliere comunale di Piraino.

Due i rappresentanti del “Partito Democratico”: Salvatore Sidoti, consigliere comunale di Patti, e Giuseppe Siracusano, sindaco di Malfa. Completano la composizione dell’assemblea Cosimo Oteri, consigliere comunale di Messina, eletto nella lista “Lega – Salvini Premier”, e Monica Alessandra Maria Brancatelli, consigliere comunale di Sant’Agata di Militello, eletta nella lista “Grande Sicilia”.

Basile: “Necessaria una collaborazione costante“

“L’insediamento del Consiglio Metropolitano rappresenta un passaggio significativo per la Città Metropolitana – ha dichiarato il sindaco metropolitano Basile – perché rafforza il dialogo tra i Comuni e consente di costruire un percorso condiviso sulle principali questioni che interessano il nostro territorio. Le sfide infrastrutturali, economiche e sociali richiedono una visione comune e un lavoro sinergico tra le istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare le potenzialità dell’area metropolitana e offrire risposte concrete alle comunità”.

Tra i temi destinati a caratterizzare il nuovo mandato figurano infrastrutture, sviluppo economico, servizi e valorizzazione delle specificità dei singoli Comuni. Il Consiglio sarà chiamato a svolgere una funzione di raccordo tra le amministrazioni locali, favorendo il confronto sulle scelte strategiche e sulle iniziative da portare avanti nell’interesse dell’intera area metropolitana.

Al termine del giuramento l’aula ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del crollo dello stabile di Pistunina. Nel corso dei lavori è stata inoltre approvata la documentazione relativa alla verifica dell’assenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità. Al termine della seduta, il presidente del Consiglio Metropolitano Federico Basile ha rinviato i lavori al 1° settembre.