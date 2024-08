La segnalazione: "Disagi per tutta la palazzina T e perdite d'acqua"

MESSINA – Sgnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da più di un mese, nella zona della piazzetta al rione Taormina, combattiamo con un tubo rotto in strada. Viene riparato e poi si rompe di nuovo. Manca un intervento risolutivo. C’è anche una notevole perdita d’acqua e nei giorni scorsi sono usciti da lì tanti scarafaggi. Il disagio è grande per chi vive al pianterreno e per tutti gli abitanti della palazzina T”.