Al via il 17 settembre la Visita pastorale indetta dall'arcivescovo Accolla - Tempostretto

Secondo un calendario predisposto dalla segreteria operativa e discusso con i parroci, la Visita si articolerà nello stile sinodale, coinvolgendo più comunità presenti in un territorio omogene

MESSINA – In occasione della festa della Madonna della Lettera, l’arcivescovo Giovanni Accolla ha indetto la Visita Pastorale, che coinvolgerà tutto il territorio dell’arcidiocesi, con apposito decreto letto in Cattedrale il 3 giugno e in tutte le altre chiese la domenica 4. Inizierà domenica 17 settembre con un’unica celebrazione nella Basilica Cattedrale presieduta dall’arcivescovo e concelebrata dal clero diocesano e religioso. In quel pomeriggio non sarà celebrata alcuna Messa nelle singole parrocchie, nelle chiese rettoriali e nelle comunità religiose. Secondo un calendario predisposto dalla segreteria operativa e discusso con tutti i parroci dei vicariati, la Visita si articolerà nello stile sinodale, coinvolgendo più comunità presenti in un territorio omogeneo.

Azione pastorale all’insegna dell’ascolto e del dialogo

L’azione pastorale condotta dall’arcivescovo – insieme al vescovo ausiliare e ai convisitatori, unitamente al contributo dei vicari episcopali e foranei e dei direttori degli uffici pastorali della Curia – si svolgerà all’insegna dell’ascolto e del dialogo con tutte le componenti ecclesiali, dell’incontro con le istituzioni e le realtà sociali presenti nel territorio, contribuendo così a verificare il cammino finora vissuto, crescere nella comunione e sostenere il processo di partecipazione attiva alla vita della Chiesa. L’apposita preghiera composta per la Visita Pastorale scandirà e accompagnerà l’attesa dell’inizio e il suo svolgimento. La Visita, che prevede determinati adempimenti canonici in applicazione della normativa del Codice di Diritto canonico, si concluderà nel mese di giugno 2025.