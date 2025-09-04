Al via il “Brio Day” in piazza Unione Europea, festa in ricordo di Janita Ansaldo Patti

In corso l'evento organizzato dall'associazione Circobaleno. Attività e spettacoli per tutta la serata

MESSINA – In piazza Unione Europea questo pomeriggio ha preso il via il “Brio Day”, la manifestazione organizzata per il quarto anno consecutivo da Circobaleno in ricordo della cofondatrice Janita Ansaldo Patti, affettuosamente nota come Briossina. L’associazione rappresentata da Andrea “Teti” Ligresti, compagno di vita di Janita e cofondatore, ha deciso di onorarla nel modo che lei amava: creando arte e gioia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Messina, ha preso il via alle 18 con laboratori di pittura e bolle di sapone, e proseguirà con varie attività ed esibizioni. Stanno partecipando all’evento anche la “Compagnia Sarabanda” e il “Comitato degli Artisti”, che contribuiranno a celebrare un’amica la cui vita è sempre stata profondamente legata all’arte. L’Associazione “Impronte” offrirà un percorso sensoriale.

Insegnante e docente di sostegno, Briossina ha ideato il personaggio del clown in corsia nei reparti di Pediatria e Oncologia a Messina, in un’epoca in cui simili iniziative erano ancora rare. La sua missione era quella di alleviare le sofferenze dei piccoli pazienti, e il suo ricordo rimarrà per sempre nei cuori di tutti. Janita è stata una guida nel mondo del volontariato e dell’arte di strada, portando gioia ai bambini attraverso le sue enormi bolle di sapone.