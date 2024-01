Al via la corsa ai saldi anche a Messina, tra dubbi e ottimismo

Mattinata a ritmi blandi nei negozi, sia nel cuore della città di Messina quanto nei centri commercianti. Ad avviso di Confesercenti “Il 40% ha già individuato cosa comprare"

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Al via oggi i saldi invernali anche in Sicilia. “Ma il cambiamento climatico – spiega Confesercenti – complica la partita dei commercianti: le temperature eccezionalmente miti registrate tra ottobre e dicembre hanno quasi dimezzato (-46%) gli acquisti delle collezioni autunno-inverno ed i negozi arrivano ai saldi senza avere praticamente mai avuto l’occasione di venderle a prezzo pieno”. Mattinata a ritmi blandi nei negozi, sia nel cuore della città di Messina quanto nei centri commercianti. Si confida nel giorno di festa dell’Epifania per accelerare. Incontriamo una famiglia in un negozio di abbigliamento.

“Guardiamo marca, qualità e, soprattutto, il prezzo”

“Stiamo comprando un giubbotto ai nostri due figli – spiegano – cercando di stare attenti ai prezzi. Le tasse (c’era anche qualcosina di arretrato) ci hanno portato via buona parte della tredicesima. Io e mio marito – spiega la signora – siamo due impiegati…”. Si cerca di guardare marca, qualità e prezzo, soprattutto. Non mancano le prime stime. Confimprese Sicilia ha elaborato una proiezione per quanto concerne gli acquisti: un +15,5% a livello nazionale rispetto all’avvio dello scorso anno. “Per il coordinatore regionale di Confimprese Sicilia Giovanni Felice – l’avvio dei saldi nel suo complesso è positivo anche nella nostra regione ma successivamente si teme un trend al ribasso. Speriamo si mantenga il trend attuale – prosegue – ma aspettiamo per saperne di più e fare un bilancio della prima giornata. Gli ingenti cali che ci sono stati precedentemente nelle vendite durante la stagione ordinaria in alcuni settori, come l’abbigliamento e le calzature lasciavano sperare nell’ auspicato rimbalzo, grazie anche all’aumento del potere d’acquisto secondo l’Istat. A questo – chiosa il coordinatore regionale di Confimprese – va aggiunto che il periodo festivo non ha permesso di recuperare i mancati incassi anche a causa delle vendite in sconto fatte soprattutto dai colossi del commercio on line. Ora invece stiamo assistendo ad un avvio dei saldi boom. La Sicilia – conclude – non si distacca dal dato Nazionale”.

Cosa si compra

Ad avviso di Confesercenti “Il 40% ha già individuato cosa comprare, e prevede di acquistare entro domenica 7 gennaio, con un budget medio previsto di 267 euro a persona, anche se il 38% prevede di spendere meno di 150 euro”. Chi vuole comprare “cerca soprattutto calzature – 58% delle indicazioni – seguite a stretto giro da maglioni e felpe (56%). La classifica dei desiderata degli italiani per i saldi invernali 2024 prosegue con l’intimo (34%), gonne e/o pantaloni (33%), magliette, canottiere e top (29%), camicie e camicette (27%). Sotto la media le indicazioni per capispalla (21%, lo scorso anno erano il 27%). Il 19% cercherà una borsa, mentre il 17% un abito/completo; il 15% si orienterà invece sulla biancheria per la casa, il 13% su foulard, cappelli e altri accessori. Il 12% dei consumatori segnala interesse per l’acquisto di cinture e il 10% per articoli di piccola pelletteria, portafogli e portacarte”.

“I consumatori preferiscono il negozio fisico”

I negozi fisici, secondo Confesercenti, mantengono saldamente la preferenza dei consumatori: “Li sceglie l’83%, contro il 51% che prevede di acquistare online. A convincerli è la sensazione di avere più garanzie presso un punto vendita fisico, confermata dal 47% degli intervistati”. Secondo le stime dell’Ufficio studi Confcommercio, ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4,8 miliardi di euro.