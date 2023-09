Al via la stagione dell'Accademia Filarmonica: a Messina anche Piovani e Branduardi - Tempostretto

Il presidente Minasi e la direttrice Spuria soddisfatti: "Altissimo livello dei concerti". Basile e Caruso: "Cultura musicale centrale per Messina"

MESSINA – Si aprirà sabato 22 ottobre alle ore 18 la 75esima stagione concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina. Ad inaugurare un lungo percorso nel segno della qualità sarà l’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento, diretta dal M° Piotr Jaworski, con solista il celebre pianista Benedetto Lupo e un programma interamente dedicato a Ludwig Van Beethoven.

A presentare il programma nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca sono stati il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Cultura Enzo Caruso, il presidente Marcello Minasi e la direttrice artistica Grazia Maria Spuria. Il primo cittadino e l’assessore hanno sottolineato come per Messina sia di importanza centrale “la cultura musicale e dell’Accademia Filarmonica di Messina”, annunciando con entusiasmo l’apertura della stagione.

Minasi: “Livello dei concerti sempre più alto”

Entusiasmo condiviso da Minasi, che ha spiegato: “La stagione concertistica 2023/2024, in un momento in cui sembra che ogni giorno si perdano sempre più i valori fondanti della nostra società, scaturisce dalla certezza che la cultura è il più straordinario strumento di crescita individuale e collettiva costituendo un fermo punto di riferimento ai più elevati valori di umanità e di arricchimento personale e sociale. La tempesta del covid è passata senza allontanare il pubblico dall’ attività musicale. Anzi la partecipazione e l’entusiasmo sembrano addirittura cresciuti. E il livello dei concerti diventa sempre più alto”.

Spuria: “Stagione di altissimo profilo”

Poi parola alla direttrice Grazia Maria Spuria: “Anche quest’anno presentiamo una stagione il cui primo obiettivo è la qualità delle proposte artistiche. Una stagione di altissimo profilo che riprende il cammino tracciato lo scorso anno coniugando tradizione e innovazione grazie alla presenza di progetti multidisciplinari e multimediali con protagonisti artisti prestigiosi, figure iconiche della scena internazionale, spaziando volutamente tra musica, teatro e danza permettendo, nella sua ricca articolazione, non solo una offerta estremamente variegata in grado di attrarre fasce diverse di pubblico. Con un’offerta così variegata, all’insegna di una visione multidisciplinare dell’arte, per noi è una grande soddisfazione contribuire allo sviluppo delle attività di spettacolo dal vivo nella nostra regione”.

Tra i protagonisti anche Piovani e Branduardi

Tra i protagonisti, anche Nicola Piovani con lo spettacolo “Note a margine” dell’11 novembre, che seguirà agli appuntamenti del 28 ottobre, con il fisarmonicista e compositore Richard Galliano a portare in scena il progetto “Passion Galliano”, e del 4 novembre, quando al Palcaultura arriverà il celebre pianista Alexander Romanowsky. Il 26 novembre debutta a Messina Ettore Pagano, stella internazionale del violoncello, mentre il 2 dicembre toccherà all’eclettico violinista Iskandar Widjaja.

E ancora la Compagnia Balletto di Roma che porterà in scena Astor, un secolo di Tango, il 17 dicembre; il concerto gospel del 26 dicembre con l’esilarante Pastor Ronald Hubbard; Andra Bacchetti con “Da Bach a Chiambretti” al pianoforte il 13 gennaio; i Solisti Aquilani il 20 gennaio e Frida Bollani Magoni il 27 dello stesso mese. A febbraio, dopo Romeo e Giulietta e il pianista siciliano Nicolò Cafaro, un altro appunamento molto atteso: il 17 arriva Angelo Branduardi.

A marzo e aprile spazio alle signore del jazz, Maria Pia De Vito e Rita Marcotulli. Poi Arsenii Mun, Enrico Bronzi, Andrea Padova e l’Ensemble Barocco di Napoli. A aggio, infine, toccherà ad Alessio Bidoli, poi l’Arianna Art Ensemble. E intanto ci sarà spazio anche per i giovani talenti, rassegna del giovedì alla Sala Laudamo con 8 appuntamenti da novembre a maggio.

Il programma completo

Sabato 21 Ottobre ore 18 Palacultura Antonello

Inaugurazione Stagione Concertistica 2023/2024

Dedicato a Ludwig van Beethoven

ORCHESTRA SINFONICA DI LECCE E DEL SALENTO

Piotr JAWORSKI direttore

Benedetto LUPO pianoforte

Musiche di Beethoven

Sabato 28 Ottobre ore 18 Palacultura Antonello

Passion Galliano

viaggio musicale attraverso i 50 anni di carriera

RICHARD GALLIANO fisarmonica, melowtone

Musiche di Albeniz, Debussy, Piazzolla, Galliano, …..

Sabato 4 Novembre ore 18 Palacultura Antonello

BUON COMPLEANNO RACH!

Omaggio a S. Rachmaninov nel 150° anniversario della nascita

ALEXANDER ROMANOWSKY pianoforte

Musiche di Chopin, Rachmaninov

Sabato 11 Novembre ore 18 Palacultura Antonello

NICOLA PIOVANI in

Note a Margine

Marina CESARI sax Marco LODDO contrabbasso

Nicola PIOVANI pianoforte

Musiche di Nicola Piovani

Domenica 26 Novembre ore 18 Palacultura Antonello

Compositrici e Compositori a Confronto

ORCHESTRA FEMMINILE DEL MEDITERRANEO

Antonella DE ANGELIS direttore

Ettore PAGANO violoncello

Primo Premio Khachaturian Cello Competition 2022

Musiche di Martines, Haydn, Bacewicz, Pärt, Sollima

Sabato 2 Dicembre ore 18 Palacultura Antonello

Sweet Delights

ISKANDAR WIDJAJA violino

ITAMAR GOLAN pianoforte

Musiche di Sinding, Grieg, Kreisler, Tchaikovsky, Gershwin

Domenica 17 Dicembre ore 19 Palacultura Antonello

ASTOR, un secolo di tango!

BALLETTO DI ROMA

con MARIO STEFANO PIETRODARCHI, bandoneón e fisarmonica

Regia Carlos BRANCA

Musiche di Piazzolla

Lunedì 26 Dicembre ore 18 Palacultura Antonello

Concerto di S. Stefano

American Christmas Gospel

PASTOR RON GOSPEL SHOW

Canti Natalizi della tradizione Gospel

Sabato 13 Gennaio ore 18 Palacultura Antonello

Da Bach a Chiambretti – 4 secoli di Musica in Televisione

ANDREA BACCHETTI pianoforte

Musiche di Bach, Mozart, Liszt, Mancini, Battisti, ….

Sabato 20 Gennaio ore 18 Palacultura Antonello

I SOLISTI AQUILANI

Giuliano CARMIGNOLA violino solista

Daniele ORLANDO violino di spalla

Musiche di Vivaldi, Bach

Sabato 27 Gennaio ore 18 Palacultura Antonello

FRIDA MAGONI BOLLANI in CONCERTO

piano e voce tour 2023/2024

Domenica 4 Febbraio ore 17,30 Palacultura Antonello

ROMEO E GIULIETTA

dal Romanzo di William Shakespeare

con Antonella CIVALE, Carolina EUSEBIETTI,

Gabriel DURASTANTI, Alessandro MOSER, …..

Regia Valentina COGNATTI

Musiche dal vivo ASHRAM

Luigi RUBINO pianoforte

Edo NOTARLOBERTI violino

Sergio PANARELLA voce e chitarra

produzione MARGOT THEATRE COMPANY

Sabato 10 Febbraio ore 18 Palacultura Antonello

Omaggio a Ferruccio Busoni

nel 100° anniversario della morte (1924-2024)

NICOLÒ CAFARO pianoforte

6° classificato Concorso Pianistico internazionale F. Busoni ed. 2019

Vincitore Premio Venezia ed. 2022

Musiche di Scarlatti, Busoni, Chopin, Skrjabin

Sabato 17 Febbraio ore 19 Palacultura Antonello

ANGELO BRANDUARDI in

Confessioni di un Mallandrino

Angelo BRANDUARDI voce, violino, chitarra

Fabio VALDEMARIN pianoforte, fisarmonica, chitarre

CONCERTO FUORI ABBONAMENTO

Sabato 9 Marzo ore 18 Palacultura Antonello –

A Still Volcano Life

MARIA PIA DE VITO voce

RITA MARCOTULLI pianoforte, live electronics

LUCA AQUINO tromba, live electronics

Sabato 16 Marzo ore 18 Palacultura Antonello

Omaggio a Ferruccio Busoni

nel 100° anniversario della morte (1924-2024)

ARSENII MUN pianoforte

Vincitore Concorso pianistico internazionale F. Busoni ed. 2023

Musiche di Busoni, Mozart, Chopin, Scriabin, Ravel

Sabato 23 Marzo ore 18 Palacultura Antonello

Orchestra LA FILHARMONIE

NIMA KESHAVARZI direttore

ENRICO BRONZI violoncello

Musiche di Boccherini, Haydn, Mozart

Sabato 13 Aprile ore 18 Palacultura Antonello

“Franz Liszt e l’Italia”

ANDREA PADOVA pianoforte

Musiche di Liszt

Sabato 20 Aprile ore 18 Palacultura Antonello

“Black Telemann”

LAURA PONTECORVO, flauto traversiere

TOMMASO ROSSI flauto dolce e flauto traversiere

ENSEMBLE BAROCCO DI NAPOLI

Rossella CROCE, Marco PIANTONI violini

Rosario DI MEGLIO viola Manuela ALBANO violoncello

Giorgio SANVITO contrabasso Patrizia VARONE clavicembalo

Musiche di Telemann, Corrado

Sabato 4 Maggio ore 18 Palacultura Antonello

American Rhapsody

per il 100° anniversario della Rapsodia in Blu di G.Gershwin

ROBERTO CAPPELLO pianoforte

Musiche di Albeniz, Ravel, Gershwin

Sabato 18 Maggio ore 18 Palacultura Antonello

Un Cuore in inverno

ALESSIO BIDOLI violino

BRUNO CANINO pianoforte

Musiche di Leclair, Saint-Saens, Ravel

Sabato 25 Maggio ore 18 Palacultura Antonello

“Cimbalu D’Amuri”

ARIANNA ART ENSEMBLE

Debora TROÌA voce

Paolo RIGANO, chitarra barocca

Silvio NATOLI, tiorba, colascione

Cinzia GUARINO, clavicembalo

Giuseppe VALGUARNERA, percussioni

Musiche siciliane del XVI e XVII secolo

RASSEGNA GIOVANI TALENTI

Giovedì 30 Novembre ore 18 Sala Laudamo

EMANUELA MOSA violoncello

MAYAKA NAKAGAWA pianoforte

Musiche di Beethoven, Brahms, Cilea



Giovedì 14 Dicembre ore 18 Sala Laudamo

PAOLO PANARELLO chitarra

Musiche di Bach, Giuliani, Barrios, De La Maza



Giovedì 4 Gennaio ore 18 Teatro Annibale di Francia

CLAUDIO GAROFALO flauto

(2° Classificato Premio “L’Albero della Musica” ed. 2023)

CARMINE CALABRESE pianoforte

Musiche di Mozart, Fauré, Enescu, Poulenc, ….

Giovedì 7 Marzo ore 18 Sala Laudamo

CLARIFOUR

Gianluca COLACI, Lorenzo LO CONTI

Francesco MANULI, Giuseppe OSSINO clarinetti

Musiche di Jacob, Francaix, Piazzolla

Giovedì 28 Marzo ore 18 Teatro Annibale di Francia

RICCARDO PALMERI (11 anni) violino

VINCENZO INDOVINO pianoforte

Musiche di Beethoven, Schubert, Kreisler, Paganini

Giovedì 4 Aprile ore 18 Sala Laudamo

FRANCESCO MUSCARÀ sassofono

(3° Classificato Premio “L’Albero della Musica” ed. 2023)

CARMINE CALABRESE pianoforte

Musiche di Muczynski, Iturralde, Piazzolla, Borne

Giovedì 2 Maggio ore 18 Sala Laudamo

Concerto del Vincitore

Premio “Borgo in Musica” Ed. 2023

Giovedì 9 Maggio ore 18 Sala Laudamo

GRAZIANA SCOLLO & ELENA VICINANZA pianoforte a 4 mani

Musiche di Ravel, Debussy