Al via oggi a Messina il Wevza Volleyball Tournament: Italia in campo alle 19

Scatta il torneo under 16 femminile. Le Azzurre affronteranno la Finlandia al Palatracuzzi

Da oggi, venerdì 3, sino a domenica 5 gennaio, si svolgerà al PalaTracuzzi di Messina l’evento sportivo “WEVZA Volleyball Tournament under 16 femminile”, con la presenza delle nazionali giovanili di Italia, Spagna, Francia e Finlandia. A presentarlo, nel corso di una conferenza stampa oggi a palazzo Zanca, il sindaco Federico Basile, l’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro e l’esperto al ramo Francesco Giorgio. All’incontro con la stampa hanno partecipato Marco Mencarelli, direttore tecnico nazionale dell’attività giovanile femminile; Davide Anzalone, consigliere nazionale Federvolley; Antonio Locandro, presidente regionale Fipav Sicilia; Alessandro Zurro, presidente provinciale Fipav Messina; e l’intero staff della nazionale italiana under 16 femminile.

“Messina ancora una volta – ha spiegato il sindaco Basile, nel porgere il saluto di benvenuto ai presenti, – è protagonista di eventi sportivi internazionali di grande spessore che consentono anche una crescita turistica, economica e sociale, con la promozione di città sempre più accogliente e parte attiva in ogni manifestazione. Si apre oggi una vetrina di tre giorni prestigiosa con l’augurio che l’Italia possa vincere il torneo. L’Amministrazione comunale punta sullo sport e sui significati collegati ad eventi come questi”.

“Il WEVZA Volleyball Tournament – ha proseguito l’assessore Finocchiaro – metterà di fronte le migliori nazionali di categoria, che si sfideranno nel primo appuntamento del 2025 del calendario pallavolistico internazionale. Si tratta di una competizione che promette grande spettacolo e un alto livello tecnico. Come Amministrazione comunale, nel rispetto di una sinergia costante con la Federazione e i suoi vertici, siamo onorati di ospitare al PalaTracuzzi questa manifestazione, che conferma il binomio vincente sport-turismo, fornendo il supporto necessario per una buona riuscita della stessa”.

L’esperto Giorgio ha sottolineato che “questo torneo rappresenta un’occasione unica per gli appassionati della pallavolo, dando la possibilità di vedere sul parquet le future promesse europee di questa disciplina. Messina è sempre più punto di riferimento nel volley”.

Il presidente Zurro, insieme a tutti gli altri dirigenti e tecnici federali, ha ringraziato “l’Amministrazione comunale che, ancora una volta, ha dimostrato di essere partner fondamentale e per l’ottima collaborazione nel corso della fase organizzativa”.

La WEVZA è un’organizzazione che supporta la FIVB e la CEV, in linea con la costituzione della FIVB con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della pallavolo e del beach volley e di perseguire la sua mission di implementare la popolarità dello sport e incentivare relazioni costruttive tra le nazioni partecipanti. Anche per la Fipav Messina è un onore ospitare un evento prestigioso come il WEVZA Volleyball Tournament, occasione non solo per mettere in luce il talento delle giovani atlete, ma anche per dare a Messina l’opportunità di una visibilità internazionale non solo a livello sportivo.

Il calendario delle gare prevede oggi pomeriggio, alle ore 16, l’incontro tra Spagna e Francia; alle 19 l’Italia affronterà la Finlandia. Domani si disputeranno alle 16 Finlandia-Francia e alle 19 Italia-Spagna, domenica 5 gennaio Spagna-Finlandia alle 16 e Italia-Francia alle 19.