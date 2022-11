Al via su Sky Atlantic la seconda stagione di "The White Lotus", la serie girata a Taormina - Tempostretto

Si confida nell'effetto moltiplicatore di promozione della località negli Stati Uniti

TAORMINA – Inizia oggi, lunedì 7 novembre, su Sky Atlantic anche in Italia la seconda stagione di The White Lotus, prodotto dalla Hbo negli Stati Uniti. La serie è stata girata a Taormina e ha visto impegnate le maestranze della produzione italiana da febbraio a maggio, apportando un grande contributo al decollo della felice stagione turistica 2022.

La speranza di cittadini e amministratori

“La speranza – evidenzia il sindaco di Taormina, Mario Bolognari – è che la sua visione possa produrre quell’effetto moltiplicatore di promozione della località. Per questo motivo la nostra Amministrazione ha collaborato attivamente, cosa riconosciuta dal produttore e dall’autore, perché venisse agevolato ogni aspetto organizzativo delle riprese e della individuazione dei set. Una impresa che si spera darà i frutti già nel 2023. Un ringraziamento va alla produzione americana e alla produzione italiana, a Mike White – conclude Bolognari – che ha scritto e diretto le sei puntate, facendo vedere Taormina in modo splendido e originale. Contiamo molto sul mercato americano nei prossimi anni e con The White Lotus abbiamo avviato un percorso virtuoso”.