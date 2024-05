Villa Sabin senza giochi per bambini

La riqualificazione della villa deve proseguire, con attrezzature che la rendano sempre di più punto di riferimento per le famiglie messinesi della zona nord

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Villa Sabin: attrezzi ginnici per gli adulti e area riservata ai cani, ma ancora nulla per i bambini…”.

In effetti la Villa “Sabin”, soprattutto dopo la sua riqualificazione, rappresenta un fondamentale spazio di socialità e aggregazione per la zona nord di Messina. E’, dunque, senz’altro opportuno installare dei giochi per bambini in un’area che è piuttosto ampia e può costituire, ancor più di adesso, un’importante opportunità per le famiglie messinesi, in particolare con l’avvento della stagione estiva. D’altra parte, il Comune, attraverso la sua partecipata Messina Social City, a Natale scorso, ha organizzato a Villa Sabin diverse iniziative dedicate ai bambini e, dunque, ciò che si richiede è un’attenzione strutturale alle esigenze dei nostri concittadini più piccoli.