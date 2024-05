Cimitero di Messina. “Tombe interrate in condizioni indecorose”

Intervenire al più presto per riportare il decoro al "Giardino di luce" del Cimitero monumentale di Messina

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Spettabile redazione, approfitto della vostra rubrica per segnalare in che stato si trova il Giardino di luce del Cimitero monumentale (?) di Messina. Da mesi, andando a posare un fiore sulla tomba di un mio caro, noto che diverse tombe, la cui terra di copertura ha ceduto, non vengono ripristinate, lasciandole in modo indecoroso per il luogo in sè, e irrispettoso per i defunti e, ancor più, per i cari che si recano a rendere omaggio”.

Chiediamo all’assessore ai Cimiteri, Massimiliano Minutoli, di intervenire al più presto per sanare una situazione che appare, obiettivamente, sgradevole, in linea con il progetto di riqualificazione della struttura che sta portando avanti. E abbiamo segnalato il problema.





