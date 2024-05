Le vie di Messina in cui c’è sempre doppia fila

Non si capisce perché la Polizia municipale non intervenga a debellare il fenomeno pur conoscendo bene le zone in cui la doppia fila è imperante

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Una lunga doppia fila via Cesare Battisti, angolo via Primo Settembre”.

In tutta la via Cesare Battisti, dalla rotatoria Zaera sino all’incrocio con la via Garibaldi, la seconda fila è imperante, soprattutto in alcune fasi della giornata. E’ una situazione ben nota alla Polizia municipale, che conosce perfettamente l’analoga situazione che si registra da anni nel Corso Cavour. E allora, ci chiediamo, perché non predisporre azioni costanti di controllo che, con le dovute sanzioni, possano finalmente far cessare questo incivile comportamento? Perchè non si agisce come si dovrebbe per evitare intasamenti e rallentamenti del traffico?

Si teme forse la reazione dei commercianti e degli esercenti dei bar delle due zone? Da questo punto di vista noi crediamo che l’interesse generale debba prevalere su quello dei singoli. Se poi la Polizia municipale intende giustificare l’inerzia su questo fronte con la carenza di personale, vorrà dire che, purtroppo, gli alibi continuano ad avere il sopravvento sull’efficace organizzazione delle risorse umane, esattamente come nel passato.