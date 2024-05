Annunziata. La nuova piazza Matteotti merita attenzione VIDEO

La riqualificazione di piazza Matteotti è una buona notizia. Ma dopo il taglio del nastro, bisogna garantire sempre il decoro

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “La piazza Matteotti a neanche 2 mesi dall’apertura al pubblico è ridotta un po’ male. Non si è mai visto nessuno che passi per pulire i cestini dei rifiuti che sono stracolmi. E poi c’è spazzatura in tutte le aiuole e la fontana è intasata da altra spazzatura come si può vedere dal video”.

La riqualificazione dell’area pubblica, che si trova nei pressi della rotatoria dell’Annnunziata, vicina a una zona di sbaraccamento, è senz’altro una buona notizia. Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale questo intervento serve a ridare identità al luogo e creare uno spazio per la socializzazione e l’aggregazione. Dopo il taglio del nastro, però, bisogna garantire sempre l’ordinaria pulizia, che nella fase attuale sembra mancare.