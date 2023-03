Alagna: "Nessun deposito al posto della Terapia sub intensiva al S. Vincenzo di Taormina" - Tempostretto

Il commissario dell’Asp di Messina replica al deputato regionale Lombardo e convoca i dirigenti asp di Presidio, ditta e soggetto attuatore per un incontro giovedì 9, alle 10 a Taormina

TAORMINA – “In merito ai lavori previsti per realizzare 4 posti di terapia sub intensiva ex terapia antalgica all’ospedale S. Vincenzo di Taormina, è bene precisare che, diversamente da quanto esposto incautamente da un esponente politico, i locali non sono diventati un deposito di macchinari e non c’è stato alcuno spreco di soldi. Inoltre, la responsabilità dei ritardi per l’installazione dei 4 posti di sub intensiva Antalgica non può essere in alcun modo addebitabile all’Asp, ma è esclusivamente della ditta incaricata dei lavori e del soggetto attuatore che hanno ritardato i collaudi nonostante numerosi solleciti”. A specificarlo in una nota è Bernando Alagna commissario straordinario dell’Asp di Messina in merito a quanto dichiarato da un deputato regionale (Giuseppe Lombardo, ndr) e riportato dagli organi di stampa. “Già in una nota datata 31 marzo 2021 – prosegue Alagna – e relativa proprio ai lavori per la sub intensiva, rimasta tuttavia ad oggi senza riscontri e che fotografa la situazione attuale, il direttore di presidio Paolo Cardia comunicava alla ditta e al soggetto attuatore che ancora all’azienda non risultavano perfezionati gli adempimenti relativi alla installazione ed al collegamento dei contenitori al servizio dell’ Uta dei posti letto di Terapia sub intensiva, nonché ulteriori lavori di piccola entità comunque indispensabili per la funzionalità dell’opera. Inoltre la maggior parte delle attrezzature doveva essere testata e collaudata. Contestualmente, inoltre, in contrasto con quanto stabilito nei verbali del 28.3.2022 e del 20.4.2022, a tutt’oggi non risultano consegnati alla Uoc tecnico di questa Azienda gli elaborati progettuali relativi ai lavori, unitamente a tutta la documentazione di riferimento. Alla luce di quanto emerso e tenuto conto della necessita più volte rappresentata di destinare locali e le attrezzature in oggetto all’attività assistenziale, l’Asp di Messina ha convocato i dirigenti asp di Presidio, ditta e soggetto attuatore per un incontro che si terrà giovedì 9 Marzo, alle 10 nei locali della Direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Taormina. È assolutamente volontà dell’Asp conclude Alagna – completare al più presto i lavori che, tuttavia hanno subito dei ritardi non per responsabilità dell’azienda”.