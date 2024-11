“Alberi per il futuro”. Il M5S sistemerà le aiuole di piazza Casa Pia

Appuntamento domenica alle 11

Anche quest’anno ritorna la Festa nazionale dell’albero e l’evento M5S Alberi per il Futuro. Il Movimento 5 Stelle di Messina dà appuntamento domenica 17 Novembre ore 11 a Piazza Casa Pia dove i volontari provvederanno a sostituire gli alberi mancanti e sistemare il verde e gli spazi in modo da ridare simmetria alle due aiuole gemelle della piazza.

La Giornata nazionale degli alberi è stata istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. “Alberi per il Futuro” è la manifestazione conseguente, senza scopo di lucro, voluta dal Movimento 5 Stelle ed aperta a tutti i cittadini, che sin dal 2015 si occupa di piantare alberi nelle aree urbane in Italia. “Si tratta di forestazione urbana, un processo che contribuisce a migliorare le condizioni ambientali dei suoi abitanti. Ogni albero assorbe intorno ai 15 kg di CO2 e produce ossigeno per 2,5 esseri umani. Ma non solo. La forestazione urbana contribuisce all’abbassamento delle temperature di 1-2 gradi e previene il consumo del suolo”.