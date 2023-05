Alessandro Siani girerà a Milazzo il suo nuovo film - Tempostretto

Le riprese inizieranno a metà giugno. Prime indiscrezioni sulle location scelte

MILAZZO – Solo qualche mese fa scrivevamo del rinnovato interesse verso la provincia di Messina come location cinematografica, indicando i 41 scenari selezionati dalla Sicilia Film Commission. Di oggi è invece la notizia che una importante produzione cinematografica sarà realizzata a Milazzo per arrivare nelle sale in occasione del Capodanno. Si tratta del nuovo film di Alessandro Siani, re del box office con pellicole come “Benvenuti al Sud”, “Il principe abusivo” e “Si accettano miracoli”. L’attore napoletano sarà a Milazzo per circa un mese. Le riprese inizieranno a metà giugno. Il film (distribuito da 01 Distribution) si intitolerà “Succede anche nelle migliori famiglie” ed è stato scritto dallo stesso Siani con Gianluca Ansanelli. Ancora top secret il cast, mentre sembra trovare conferma il fatto che il set principale sarà una villa di Capo Milazzo, da anni è stata trasformata in sala ricevimenti. Altri set potrebbero essere allestiti in una chiesa del borgo antico e alle isole Eolie.