Il Messina crolla a Palermo, punito dagli ex perde partita e imbattibilità

Le reti di Anzelmo e Grillo aprono il match, Zaic e Micoli calano il poker. Dopo oltre 400 minuti tornano a subire reti i biancoscudati, quarta sconfitta, e la più pesante, per i peloritani

PALERMO – Il girone di ritorno dell’Acr Messina si apre con una sconfitta. La più pesante della gestione Romano visto che i biancoscudati in questa stagione non avevano mai subito quattro gol in una partita. Oltre alla quarta sconfitta stagionale, la seconda in trasferta, il Messina, in questa 18ª giornata di campionato al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo, dopo quattro partite consecutive a punti non ne aggiunge in classifica e soprattutto cade dopo 449 minuti (recuperi compresi) l’imbattibilità di Sorrentino. Il Messina non subiva gol dal secondo tempo della sfida contro il Savoia, cinque giornate fa.

Mister Romano si affida in avanti alla coppia Tedesco-Roseti vista l’assenza di Tourè, prima da titolare per Pedicone come quinto di sinistra con Orlando che scala al centro con Trasciani e De Caro. Il resto tutto come nelle ultime uscite con under in campo dal primo minuto Maisano, Aprile e Roseti. Qualcosa non funziona però in casa biancoscudata con le punte che non ricevono palloni e la squadra è sempre ad inseguire i palermitani. Dato preoccupante come il Messina non abbia battuto neanche un calcio d’angolo, contro i cinque dei palermitani. Anche quando servirebbe cambiare qualcosa il mister biancoscudato aspetta non avendo molte alternative. Nel finale di tempo in campo Azzara che l’unica cosa che ottiene è il quarto giallo del suo campionato entrando in diffida.

L’Athletic Club Palermo domina la partita e vince con merito. Il Messina colpisce solo una traversa con capitan Garufi su una situazione concessa dai palermitani. Nel primo tempo i padroni di casa la sbloccano dalla distanza e su un piazzato con l’ex Anzelmo. Ad inizio ripresa nel primo quarto d’ora di gioco arrivano le reti ravvicinate di Grillo, conclusione dalla distanza, e Zaic, di testa da piazzato, poi a chiudere la sfida in campo aperto Micoli. In classifica i palermitani volano, mentre il Messina resta fermo a quota 14 punti.

Primo tempo

Primi minuti di studio ma anche di contatti duri con l’arbitro che fa subito capire che lascerà giocare molto. Nessuna delle due squadra ha occasioni nitide per i primi dieci minuti anche se l’Athletic Club Palermo prova a comandare il gioco con il possesso palla. Al 13′ locali pericolosi con la conclusione di Zaic da fuori area, ma anche fuori bersaglio.

La prima occasione per il Messina è ghiotta, al 20′ su un pallone allontanato male dalla difesa palermitana capitan Garufi può calciare appena fuori area. La sua conclusione, potente e secca, si stampa sulla traversa con Martinez che sarebbe stato imbattuto. Al 26′ altro pericolo che arriva dalla distanza, stavolta a calciare è l’Athletic Club Palermo che passa in vantaggio con uno schema da punizione con l’ex Anzelmo che calcia da quasi quaranta metri e batte Sorrentino. Al 31′ ancora pericolosi i padroni di casa su piazzato, Grillo mette una palla a giro sul palo lontano, Sanchez arriva di testa in tuffo a manda di poco a lato.

La reazione del Messina tarda ad arrivare, al 35′ ancora in avanti la formazione palermitana con Mazzotta che arrivato sul fondo la mette forte in mezzo, Sorrentino respinge e compie quasi una parata. Al 38′ ancora Messina in sofferenza, Micoli riceve palla in area la difende e la scarica dietro per l’altro ex Grillo, il suo destro sfiora il sette e termina sul fondo. Ancora un pallone che arriva dentro l’area biancoscudata, al 43′ girata di Micoli fuori bersaglio. Un minuto di recupero concesso dall’arbitro al termine della prima frazione, non ci saranno occasioni con i locali che vanno all’intervallo in vantaggio.

Secondo tempo

Si riparte con gli stessi ventidue in campo ma anche con lo stesso copione: palla all’Athletic Club Palermo che attacca. Al 51′ la conclusione di Zalazar nello specchio impegna Sorrentino alla parata. Un minuto dopo raddoppia l’Athletic Club Palermo, ancora un ex firma la rete Grillo che esplode una conclusione dalla distanza, deviata, che beffa Sorrentino. Arriva il primo cambio e lo effettua il Palermo, fuori Mori dentro Rampulla. Sulla panchina del Messina la reazione arriva con tre cambi: fuori Saverino, Pedicone, Aprile, dentro Matese, Bombaci e Zucco.

Pericoloso ancora il Palermo al 58′, due volte Bonfiglio su sviluppi di un corner. La prima conclusione respinta da Sorrentino sul suo palo, sulla seconda pregevole parata del portiere ospite che si allunga sul palo lontano. All’ora di gioco il Palermo cala il tris, Zaic la spizza di testa su cross di Grillo da punizione, il centrocampista sul primo palo anticipa tutti. Si sbilancia la formazione biancoscudata, fuori De Caro dentro Azzara, ma su un rilancio del portiere e conseguente sponda Micoli si ritrova a tu per tu con Sorrentino, il portiere ospite prova ad opporsi ma il pallone al 73′ entra in rete per il poker locale.

Nei minuti finali turnover della formazione di casa che richiama in panchina Grillo, Micoli e Bonfiglio. Nonostante il risultato ormai consolidato e i cambi effettuati l’Athletic Club Palermo continua ad attaccare, gestire il possesso palla e creare occasioni. Non affondano comunque i locali con gli ospiti che attendono solo il fischio finale, concessi tre minuti di recupero oltre il novantesimo. Non cambierà il punteggio con il Messina che perde 4-0.

Athletic Club Palermo – Acr Messina 4-0

Athletic Club Palermo (4-2-3-1): Martinez; Mori (dal 53’0′ Rampulla), Sanchez, Vesprini, Mazzotta; Anzelmo, Zaic (dal 75′ Palumbo); Grillo (dal 64′ Bongiovanni), Zalazar, Bonfiglio (dal 79′ Matera); Micoli (dal 77′ Perez).

In panchina: Greliak, Torres, Panaro, Faccetti, Rampulla.

Allenatore: Domenico Marino.

Acr Messina (3-5-2): Sorrentino; De Caro (dal 72′ Azzara), Trasciani, Orlando; Maisano, Saverino (dal 56′ Matese), Garufi, Aprile (dal 56′ Zucco), Pedicone (dal 56′ Bombaci); Roseti, Tedesco.

In panchina: Paduano, Bosia, Papallo, Clemente, Fravola.

Allenatore: Giuseppe Romano.

Marcatori: Anzelmo 26′ (A), Grillo 52′ (A), Zaic 60′ (A), Micoli 73′ (A).

Ammoniti: Saverino 27′ (M), Micoli 45′ (A), Azzara 81′ (M).

Calci d’angolo: 5-0. Recupero: 1’ + 3’.

Arbitro: Alessandro Copelli di Mantova.

Assistenti: Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari & Andrea Zanichelli di Legnano.

Immagine in evidenza dalla pagina Facebook Athletic Club Palermo