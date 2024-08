Alessio Re giocherà per il Messina, arriva in prestito dall’Ascoli

Il mancino classe 2003 nella passata stagione era in prestito alla Recanatese

MESSINA – L’Acr Messina comunica l’ingaggio dell’attaccante Alessio Re. Il classe ’03 arriva in prestito dall’Ascoli e vestirà la maglia biancoscudata fino al prossimo 30/06/2025. Mancino opererà probabilmente a destra nel tridente, un po’ come lo scorso anno faceva Rosafio con la possibilità di rientrare sul piede preferito.

Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli è ancora tesserato con il club marchigiano. Nella passata stagione è stato girato in prestito alla Recanatese, tornato alla base adesso ripartirà per approdare in riva allo Stretto.

